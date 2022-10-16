中共二十大開幕 習近平作報告

▲ 習近平代表十九屆中央委員會作報告。

為期7天的中國共產黨第二十次全國代表大會，今日（16日）上午10時在北京人民大會堂開幕。中共總書記習近平在會上發表報告，總結黨和國家在過去5年及10年於政治、經濟、外交、民生，以及港澳台灣等問題上的成就，並提出未來的主要目標和方向。

以下為報告全文：

同志們

現在，我代表第十九屆中央委員會向大會作報告。

中國共産黨第二十次全國代表大會，是在全黨全國各族人民邁上全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會。

大會的主題是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹新時代中國特色社會主義思想，弘揚偉大建黨精神，自信自強、守正創新，踔厲奮發、勇毅前行，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。

中國共産黨已走過百年奮鬥歷程。我們黨立志於中華民族千秋偉業，致力於人類和平與發展崇高事業，責任無比重大，使命無上光榮。全黨同志務必不忘初心、牢記使命，務必謙虛謹慎、艱苦奮鬥，務必敢於鬥爭、善於鬥爭，堅定歷史自信，增強歷史主動，譜寫新時代中國特色社會主義更加絢麗的華章。

一、過去五年的工作和新時代十年的偉大變革

十九大以來的五年，是極不尋常、極不平凡的五年。黨中央統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，就黨和國家事業發展作出重大戰略部署，團結帶領全黨全軍全國各族人民有效應對嚴峻複雜的國際形勢和接踵而至的巨大風險挑戰，以奮發有為的精神把新時代中國特色社會主義不斷推向前進。

五年來，我們堅持加強黨的全面領導和黨中央集中統一領導，全力推進全面建成小康社會進程，完整、準確、全面貫徹新發展理念，著力推動高品質發展，主動構建新發展格局，蹄疾步穩推進改革，紮實推進全過程人民民主，全面推進依法治國，積極發展社會主義先進文化，突出保障和改善民生，集中力量實施脫貧攻堅戰，大力推進生態文明建設，堅決維護國家安全，防範化解重大風險，保持社會大局穩定，大力度推進國防和軍隊現代化建設，全方位開展中國特色大國外交，全面推進黨的建設新的偉大工程。

我們隆重慶祝中國共産黨成立一百週年、中華人民共和國成立七十週年，制定第三個歷史決議，在全黨開展黨史學習教育，號召全黨學習和踐行偉大建黨精神。

特別是面對突如其來的新冠肺炎疫情，我們堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零不動搖，開展抗擊疫情人民戰爭、總體戰、阻擊戰，最大限度保護了人民生命安全和身體健康，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。

面對香港局勢動蕩變化，我們依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，落實「愛國者治港」原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。

面對「台獨」勢力分裂活動和外部勢力干涉台灣事務的嚴重挑釁，我們堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，展示了我們維護國家主權和領土完整、反對「台獨」的堅強決心和強大能力。

面對國際局勢急劇變化，我們保持戰略定力，發揚鬥爭精神，在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益，牢牢掌握了我國發展和安全主動權。

五年來，我們黨團結帶領人民，攻克了許多長期沒有解決的難題，辦成了許多事關長遠的大事要事，推動黨和國家事業取得舉世矚目的重大成就。

同志們！十八大召開至今已經十年了。十年來，我們經歷了對黨和人民事業具有重大現實意義和深遠歷史意義的三件大事：一是迎來中國共産黨成立一百週年，二是中國特色社會主義進入新時代，三是完成脫貧攻堅、全面建成小康社會的歷史任務，實現第一個百年奮鬥目標。這是中國共産黨和中國人民團結奮鬥贏得的歷史性勝利，是彪炳中華民族發展史冊的歷史性勝利，也是對世界具有深遠影響的歷史性勝利。

十年前，我們面對的形勢是，改革開放和社會主義現代化建設取得巨大成就，黨的建設新的偉大工程取得顯著成效，為我們繼續前進奠定了堅實基礎、創造了良好條件、提供了重要保障，同時一系列長期積累及新出現的突出矛盾和問題亟待解決。面對這些影響黨長期執政、國家長治久安、人民幸福安康的突出矛盾和問題，黨中央審時度勢、果敢抉擇，銳意進取、攻堅克難，團結帶領全黨全軍全國各族人民擼起袖子加油幹、風雨無阻向前行，義無反顧進行具有許多新的歷史特點的偉大鬥爭。

十年來，我們堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹黨的基本路線、基本方略，採取一系列戰略性舉措，推進一系列變革性實踐，實現一系列突破性進展，取得一系列標誌性成果，經受住了來自政治、經濟、意識形態、自然界等方面的風險挑戰考驗，黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，推動我國邁上全面建設社會主義現代化國家新征程。

——我們創立了新時代中國特色社會主義思想，明確堅持和發展中國特色社會主義的基本方略，提出一系列治國理政新理念新思想新戰略，實現了馬克思主義中國化時代化新的飛躍。

——我們全面加強黨的領導，確保黨中央權威和集中統一領導，確保黨發揮總攬全局、協調各方的領導核心作用，我們這個擁有九千六百多萬名黨員的馬克思主義政黨更加團結統一。

——我們經過接續奮鬥，實現了小康這個中華民族的千年夢想，打贏了人類歷史上規模最大的脫貧攻堅戰，歷史性地解決了絕對貧困問題，為全球減貧事業作出了重大貢獻。

——我們對新時代黨和國家事業發展作出科學完整的戰略部署，提出實現中華民族偉大復興的中國夢，統攬偉大鬥爭、偉大工程、偉大事業、偉大夢想，明確「五位一體」總體佈局和「四個全面」戰略佈局，確定穩中求進工作總基調，統籌發展和安全，明確我國社會主要矛盾是人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾，並緊緊圍繞這個社會主要矛盾推進各項工作，不斷豐富和發展人類文明新形態。

——我們提出並貫徹新發展理念，著力推進高品質發展，推動構建新發展格局，實施供給側結構性改革，制定一系列具有全局性意義的區域重大戰略，我國經濟實力實現歷史性躍升，國內生産總值從54萬億元增長到114萬億元，我國經濟總量佔世界經濟的比重達百分之18.5，提高7.2個百分點，穩居世界第二位；每人平均國內生産總值從39800增加到81000元。穀物總産量穩居世界首位，製造業規模、外匯儲備穩居世界第一。一些關鍵核心技術實現突破，戰略性新興産業發展壯大，載人航太、探月探火、深海深地探測、超級電腦、衛星導航、量子資訊、核電技術、大飛機製造、生物醫藥等取得重大成果，進入創新型國家行列。

——我們以巨大的政治勇氣全面深化改革，許多領域實現歷史性變革、系統性重塑、整體性重構，中國特色社會主義制度更加成熟更加定型，國家治理體系和治理能力現代化水準明顯提高。

——我們實行更加積極主動的開放戰略，共建「一帶一路」成為深受歡迎的國際公共産品和國際合作平台，我國成為一百四十多個國家和地區的主要貿易夥伴，貨物貿易總額居世界第一，吸引外資和對外投資居世界前列，形成更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放格局。

——我們堅持走中國特色社會主義政治發展道路，全面發展全過程人民民主，社會主義民主政治制度化、規範化、程式化全面推進，人民當家作主更為紮實，全面依法治國總體格局基本形成。

——我們確立和堅持馬克思主義在意識形態領域指導地位的根本制度，社會主義核心價值觀廣泛傳播，中華優秀傳統文化得到創造性轉化、創新性發展，文化事業日益繁榮，網路生態持續向好，意識形態領域形勢發生全局性、根本性轉變。

——我們深入貫徹以人民為中心的發展思想，在幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶上持續用力，建成世界上規模最大的教育體系、社會保障體系、醫療衛生體系，人民群眾獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續，共同富裕取得新成效。

——我們堅持綠水青山就是金山銀山的理念，堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，生態文明制度體系更加健全，生態環境保護髮生歷史性、轉折性、全局性變化，我們的祖國天更藍、山更綠、水更清。

——我們貫徹總體國家安全觀，以堅定的意志品質維護國家主權、安全、發展利益，國家安全得到全面加強，掃黑除惡專項鬥爭取得階段性成果，有力應對一系列重大自然災害，平安中國建設邁向更高水準。

——我們確立黨在新時代的強軍目標，貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，統籌加強各方向各領域軍事鬥爭，大刀闊斧深化國防和軍隊改革，人民軍隊體制一新、結構一新、格局一新、面貌一新。

——我們全面準確推進「一國兩制」實踐，堅持「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段，香港、澳門保持長期穩定發展良好態勢。我們提出新時代解決台灣問題的總體方略，促進兩岸交流合作，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

——我們全面推進中國特色大國外交，推動構建人類命運共同體，堅定維護國際公平正義，倡導踐行真正的多邊主義，旗幟鮮明反對一切霸權主義和強權政治，毫不動搖反對任何單邊主義、保護主義、霸淩行徑。我們推動構建新型國際關係，積極參與全球治理體系改革和建設，全面開展抗擊新冠肺炎疫情國際合作，贏得廣泛國際讚譽，我國國際影響力、感召力、塑造力顯著提升。

——我們深入推進全面從嚴治黨，堅持打鐵必須自身硬，提出和落實新時代黨的建設總要求，以黨的政治建設統領黨的建設各項工作。我們以釘釘子精神糾治「四風」，反對特權思想和特權現象，剎住了一些長期沒有剎住的歪風，糾治了一些多年未除的頑瘴痼疾。我們開展了史無前例的反腐敗鬥爭，以「得罪千百人、不負十四億」的使命擔當祛疴治亂，「打虎」、「拍蠅」、「獵狐」多管齊下，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，消除了黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患。經過不懈努力，黨找到了自我革命這一跳出治亂興衰歷史週期率的第二個答案，確保黨永遠不變質、不變色、不變味。

在充分肯定黨和國家事業取得舉世矚目成就的同時，必須清醒看到，我們的工作還存在一些不足，面臨不少困難和問題。對這些問題，我們已經採取一系列措施加以解決，今後必須加大工作力度。

同志們！新時代的偉大成就是黨和人民一道拼出來、幹出來、奮鬥出來的！在這裡，我代表中共中央，向全體中國共産黨員，向全國各族人民，向各民主黨派、各人民團體和各界愛國人士，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞和台灣同胞以及廣大僑胞，向關心和支援中國現代化建設的各國朋友，表示衷心的感謝！

新時代十年的偉大變革，在黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史、中華民族發展史上具有里程碑意義。走過百年奮鬥歷程的中國共産黨在革命性鍛造中更加堅強有力，在堅持和發展中國特色社會主義的歷史進程中始終成為堅強領導核心。中國人民的前進動力更加強大、奮鬥精神更加昂揚、必勝信念更加堅定，中國共産黨和中國人民正信心百倍推進中華民族從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。改革開放和社會主義現代化建設深入推進，實現中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程。科學社會主義在二十一世紀的中國煥發出新的蓬勃生機，中國式現代化為人類實現現代化提供了新的選擇，中國共産黨和中國人民為解決人類面臨的共同問題提供更多更好的中國智慧、中國方案、中國力量，為人類和平與發展崇高事業作出新的更大的貢獻！

二、開闢馬克思主義中國化時代化新境界

馬克思主義是我們立黨立國、興黨興國的根本指導思想。實踐告訴我們，中國共産黨為什麼能，中國特色社會主義為什麼好，歸根到底是馬克思主義行，是中國化時代化的馬克思主義行。擁有馬克思主義科學理論指導是我們黨堅定信仰信念、把握歷史主動的根本所在。

十八大以來，我們黨勇於進行理論探索和創新，以全新的視野深化對共産黨執政規律、社會主義建設規律、人類社會發展規律的認識，取得重大理論創新成果，集中體現為新時代中國特色社會主義思想。十九大、十九屆六中全會提出的「十個明確」、「十四個堅持」、「十三個方面成就」概括了這一思想的主要內容，必須長期堅持並不斷豐富發展。

中國共産黨人深刻認識到，只有把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合，堅持運用辯證唯物主義和歷史唯物主義，才能正確回答時代和實踐提出的重大問題，才能始終保持馬克思主義的蓬勃生機和旺盛活力。

實踐沒有止境，理論創新也沒有止境。不斷譜寫馬克思主義中國化時代化新篇章，是當代中國共産黨人的莊嚴歷史責任。繼續推進實踐基礎上的理論創新，首先要把握好新時代中國特色社會主義思想的世界觀和方法論，堅持好、運用好貫穿其中的立場觀點方法。必須堅持人民至上，堅持自信自立，堅持守正創新，堅持問題導向，堅持系統觀念，堅持胸懷天下，站穩人民立場、把握人民願望、尊重人民創造、集中人民智慧，堅持對馬克思主義的堅定信仰、對中國特色社會主義的堅定信念，堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，不斷提出真正解決問題的新理念新思路新辦法，為前瞻性思考、全局性謀劃、整體性推進黨和國家各項事業提供科學思想方法。

三、新時代新征程中國共産黨的使命任務

從現在起，中國共産黨的中心任務就是團結帶領全國各族人民全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。

中國式現代化，是中國共産黨領導的社會主義現代化，既有各國現代化的共同特徵，更有基於自己國情的中國特色。中國式現代化是人口規模巨大的現代化，是全體人民共同富裕的現代化，是物質文明和精神文明相協調的現代化，是人與自然和諧共生的現代化，是走和平發展道路的現代化。

中國式現代化的本質要求是：堅持中國共産黨領導，堅持中國特色社會主義，實現高品質發展，發展全過程人民民主，豐富人民精神世界，實現全體人民共同富裕，促進人與自然和諧共生，推動構建人類命運共同體，創造人類文明新形態。

全面建成社會主義現代化強國，總的戰略安排是分兩步走：從2020年到2035年基本實現社會主義現代化；從2035年到本世紀中葉把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。未來五年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期。

全面建設社會主義現代化國家，是一項偉大而艱巨的事業，前途光明，任重道遠。我們必須增強憂患意識，堅持底線思維，做到居安思危、未雨綢繆，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。前進道路上，必須牢牢把握以下重大原則：堅持和加強黨的全面領導，堅持中國特色社會主義道路，堅持以人民為中心的發展思想，堅持深化改革開放，堅持發揚鬥爭精神。要增強全黨全國各族人民的志氣、骨氣、底氣，不信邪、不怕鬼、不怕壓，知難而進、迎難而上，統籌發展和安全，全力戰勝前進道路上各種困難和挑戰，依靠頑強鬥爭打開事業發展新天地。

四、加快構建新發展格局，著力推動高品質發展

高品質發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。發展是黨執政興國的第一要務。沒有堅實的物質技術基礎，就不可能全面建成社會主義現代化強國。必須完整、準確、全面貫徹新發展理念，堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持高水準對外開放，加快構建以國內大迴圈為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局。

我們要堅持以推動高品質發展為主題，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，增強國內大迴圈內生動力和可靠性，提升國際迴圈品質和水準，加快建設現代化經濟體系，著力提高全要素生産率，著力提升産業鏈供應鏈韌性和安全水準，著力推進城鄉融合和區域協調發展，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

我們要構建高水準社會主義市場經濟體制，堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支援、引導非公有制經濟發展，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用。建設現代化産業體系，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，推進新型工業化，加快建設製造強國、品質強國、航太強國、交通強國、網路強國、數字中國。全面推進鄉村振興，堅持農業農村優先發展，鞏固拓展脫貧攻堅成果，加快建設農業強國，紮實推動鄉村産業、人才、文化、生態、組織振興，全方位夯實糧食安全根基，牢牢守住十八億畝耕地紅線，確保中國人的飯碗牢牢端在自己手中。促進區域協調發展，深入實施區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略、新型城鎮化戰略，優化重大生産力佈局，構建優勢互補、高品質發展的區域經濟佈局和國土空間體系。推進高水準對外開放，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，加快建設貿易強國，推動共建「一帶一路」高品質發展，維護多元穩定的國際經濟格局和經貿關係。

五、實施科教興國戰略，強化現代化建設人才支撐

教育、科技、人才是全面建設社會主義現代化國家的基礎性、戰略性支撐。必須堅持科技是第一生産力、人才是第一資源、創新是第一動力，深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，開闢發展新領域新賽道，不斷塑造發展新動能新優勢。

我們要堅持教育優先發展、科技自立自強、人才引領驅動，加快建設教育強國、科技強國、人才強國，堅持為黨育人、為國育才，全面提高人才自主培養品質，著力造就拔尖創新人才，聚天下英才而用之。

我們要辦好人民滿意的教育，全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人，加快建設高品質教育體系，發展素質教育，促進教育公平。完善科技創新體系，堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位，健全新型舉國體制，強化國家戰略科技力量，提升國家創新體系整體效能，形成具有全球競爭力的開放創新生態。加快實施創新驅動發展戰略，加快實現高水準科技自立自強，以國家戰略需求為導向，集聚力量進行原創性引領性科技攻關，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰，加快實施一批具有戰略性全局性前瞻性的國家重大科技項目，增強自主創新能力。深入實施人才強國戰略，堅持尊重勞動、尊重知識、尊重人才、尊重創造，完善人才戰略佈局，加快建設世界重要人才中心和創新高地，著力形成人才國際競爭的比較優勢，把各方面優秀人才集聚到黨和人民事業中來。

六、發展全過程人民民主，保障人民當家作主

我國是工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家，國家一切權力屬於人民。人民民主是社會主義的生命，是全面建設社會主義現代化國家的應有之義。全過程人民民主是社會主義民主政治的本質屬性，是最廣泛、最真實、最管用的民主。必須堅定不移走中國特色社會主義政治發展道路，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，堅持人民主體地位，充分體現人民意志、保障人民權益、激發人民創造活力。

我們要健全人民當家作主制度體系，擴大人民有序政治參與，保證人民依法實行民主選舉、民主協商、民主決策、民主管理、民主監督，發揮人民群眾積極性、主動性、創造性，鞏固和發展生動活潑、安定團結的政治局面。

我們要加強人民當家作主制度保障，堅持和完善我國根本政治制度、基本政治制度、重要政治制度，拓展民主渠道，豐富民主形式，支援和保證人民通過人民代表大會行使國家權力。深化工會、共青團、婦聯等群團組織改革和建設，有效發揮橋梁紐帶作用。堅持走中國人權發展道路，推動人權事業全面發展。全面發展協商民主，推進協商民主廣泛多層制度化發展，堅持和完善中國共産黨領導的多黨合作和政治協商制度，完善人民政協民主監督和委員聯繫界別群眾制度機制。積極發展基層民主，健全基層黨組織領導的基層群眾自治機制，完善基層直接民主制度體系和工作體系。全心全意依靠工人階級，維護職工合法權益。鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線，完善大統戰工作格局，堅持大團結大聯合，動員全體中華兒女圍繞實現中華民族偉大復興中國夢一起來想、一起來幹。加強同民主黨派和無黨派人士的團結合作。以鑄牢中華民族共同體意識為主線，加強和改進黨的民族工作。堅持我國宗教中國化方向，積極引導宗教與社會主義社會相適應。加強和改進僑務工作，形成共同致力民族復興的強大力量。

七、堅持全面依法治國，推進法治中國建設

全面依法治國是國家治理的一場深刻革命，關係黨執政興國，關係人民幸福安康，關係黨和國家長治久安。必須更好發揮法治固根本、穩預期、利長遠的保障作用，在法治軌道上全面建設社會主義現代化國家。

我們要堅持走中國特色社會主義法治道路，建設中國特色社會主義法治體系、建設社會主義法治國家，圍繞保障和促進社會公平正義，堅持依法治國、依法執政、依法行政共同推進，堅持法治國家、法治政府、法治社會一體建設，全面推進科學立法、嚴格執法、公正司法、全民守法，全面推進國家各方面工作法治化。

我們要完善以憲法為核心的中國特色社會主義法律體系，加強憲法實施和監督，加強重點領域、新興領域、涉外領域立法，推進科學立法、民主立法、依法立法。紮實推進依法行政，轉變政府職能，優化政府職責體系和組織結構，提高行政效率和公信力，全面推進嚴格規範公正文明執法。嚴格公正司法，深化司法體制綜合配套改革，全面準確落實司法責任制，加快建設公正高效權威的社會主義司法制度，努力讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義。加快建設法治社會，弘揚社會主義法治精神，傳承中華優秀傳統法律文化，引導全體人民做社會主義法治的忠實崇尚者、自覺遵守者、堅定捍衛者，努力使尊法學法守法用法在全社會蔚然成風。

八、推進文化自信自強，鑄就社會主義文化新輝煌

全面建設社會主義現代化國家，必須堅持中國特色社會主義文化發展道路，增強文化自信，圍繞舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象建設社會主義文化強國，發展面向現代化、面向世界、面向未來的，民族的科學的大眾的社會主義文化，激發全民族文化創新創造活力，增強實現中華民族偉大復興的精神力量。

我們要堅持馬克思主義在意識形態領域指導地位的根本制度，堅持為人民服務、為社會主義服務，堅持百花齊放、百家爭鳴，堅持創造性轉化、創新性發展，以社會主義核心價值觀為引領，發展社會主義先進文化，弘揚革命文化，傳承中華優秀傳統文化，滿足人民日益增長的精神文化需求，鞏固全黨全國各族人民團結奮鬥的共同思想基礎，不斷提升國家文化軟實力和中華文化影響力。

我們要建設具有強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態，牢牢掌握黨對意識形態工作領導權，全面落實意識形態工作責任制，鞏固壯大奮進新時代的主流思想輿論，加強全媒體傳播體系建設，推動形成良好網路生態。廣泛踐行社會主義核心價值觀，弘揚以偉大建黨精神為源頭的中國共産黨人精神譜系，深入開展社會主義核心價值觀宣傳教育，深化愛國主義、集體主義、社會主義教育，著力培養擔當民族復興大任的時代新人。提高全社會文明程度，實施公民道德建設工程，弘揚中華傳統美德，加強家庭家教家風建設，推動明大德、守公德、嚴私德，提高人民道德水準和文明素養，在全社會弘揚勞動精神、奮鬥精神、奉獻精神、創造精神、勤儉節約精神。繁榮發展文化事業和文化産業，堅持以人民為中心的創作導向，推出更多增強人民精神力量的優秀作品，健全現代公共文化服務體系，實施重大文化産業項目帶動戰略。促進群眾體育和競技體育全面發展，加快建設體育強國。增強中華文明傳播力影響力，堅守中華文化立場，講好中國故事、傳播好中國聲音，展現可信、可愛、可敬的中國形象，推動中華文化更好走向世界。

九、增進民生福祉，提高人民生活品質

江山就是人民，人民就是江山。中國共産黨領導人民打江山、守江山，守的是人民的心。治國有常，利民為本。為民造福是立黨為公、執政為民的本質要求。必須堅持在發展中保障和改善民生，鼓勵共同奮鬥創造美好生活，不斷實現人民對美好生活的嚮往。

我們要實現好、維護好、發展好最廣大人民根本利益，緊緊抓住人民最關心最直接最現實的利益問題，堅持盡力而為、量力而行，深入群眾、深入基層，採取更多惠民生、暖民心舉措，著力解決好人民群眾急難愁盼問題，健全基本公共服務體系，提高公共服務水準，增強均衡性和可及性，紮實推進共同富裕。

我們要完善分配制度．堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存，堅持多勞多得，鼓勵勤勞致富，促進機會公平，增加低收入者收入，擴大中等收入群體，規範收入分配秩序，規範財富積累機制。實施就業優先戰略，強化就業優先政策，健全就業公共服務體系，加強困難群體就業兜底幫扶，消除影響平等就業的不合理限制和就業歧視，使人人都有通過勤奮勞動實現自身發展的機會。健全社會保障體系，健全覆蓋全民、統籌城鄉、公平統一、安全規範、可持續的多層次社會保障體系，擴大社會保險覆蓋面。堅持男女平等基本國策，保障婦女兒童合法權益。促進殘疾人事業全面發展。加快建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度。推進健康中國建設，把保障人民健康放在優先發展的戰略位置，建立生育支援政策體系，實施積極應對人口老齡化國家戰略，促進中醫藥傳承創新發展，健全公共衛生體系，加強重大疫情防控救治體系和應急能力建設，有效遏制重大傳染性疾病傳播。

十、推動綠色發展，促進人與自然和諧共生

大自然是人類賴以生存發展的基本條件。尊重自然、順應自然、保護自然，是全面建設社會主義現代化國家的內在要求。必須牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，站在人與自然和諧共生的高度謀劃發展。

我們要推進美麗中國建設，堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，統籌産業結構調整、污染治理、生態保護、應對氣候變化，協同推進降碳、減污、擴綠、增長，推進生態優先、節約集約、綠色低碳發展。

我們要加快發展方式綠色轉型，實施全面節約戰略，發展綠色低碳産業，倡導綠色消費，推動形成綠色低碳的生産方式和生活方式。深入推進環境污染防治，持續深入打好藍天、碧水、凈土保衛戰，基本消除重污染天氣，基本消除城市黑臭水體，加強土壤污染源頭防控，提升環境基礎設施建設水準，推進城鄉人居環境整治。提升生態系統多樣性、穩定性、持續性，加快實施重要生態系統保護和修復重大工程，實施生物多樣性保護重大工程，推行草原森林河流湖泊濕地休養生息，實施好長江十年禁漁，健全耕地休耕輪作制度，防治外來物種侵害。積極穩妥推進碳達峰碳中和，立足我國能源資源稟賦，堅持先立後破，有計劃分步驟實施碳達峰行動，深入推進能源革命，加強煤炭清潔高效利用，加快規劃建設新型能源體系，積極參與應對氣候變化全球治理。

十一、推進國家安全體系和能力現代化，堅決維護國家安全和社會穩定

國家安全是民族復興的根基，社會穩定是國家強盛的前提。必須堅定不移貫徹總體國家安全觀，把維護國家安全貫穿黨和國家工作各方面全過程，確保國家安全和社會穩定。

我們要堅持以人民安全為宗旨、以政治安全為根本、以經濟安全為基礎、以軍事科技文化社會安全為保障、以促進國際安全為依託，統籌外部安全和內部安全、國土安全和國民安全、傳統安全和非傳統安全、自身安全和共同安全，統籌維護和塑造國家安全，夯實國家安全和社會穩定基層基礎，完善參與全球安全治理機制，建設更高水準的平安中國，以新安全格局保障新發展格局。

我們要健全國家安全體系，完善高效權威的國家安全領導體制，完善國家安全法治體系、戰略體系、政策體系、風險監測預警體系、國家應急管理體系，構建全域聯動、立體高效的國家安全防護體系。增強維護國家安全能力，堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全，確保糧食、能源資源、重要産業鏈供應鏈安全，維護我國公民、法人在海外合法權益，築牢國家安全人民防線。提高公共安全治理水準，堅持安全第一、預防為主，完善公共安全體系，提高防災減災救災和急難險重突發公共事件處置保障能力，加強個人資訊保護。完善社會治理體系，健全共建共治共用的社會治理制度，提升社會治理效能，暢通和規範群眾訴求表達、利益協調、權益保障通道，建設人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體。

十二、實現建軍一百年奮鬥目標，開創國防和軍隊現代化新局面

如期實現建軍一百年奮鬥目標，加快把人民軍隊建成世界一流軍隊，是全面建設社會主義現代化國家的戰略要求。必須貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，堅持政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，加快軍事理論現代化、軍隊組織形態現代化、軍事人員現代化、武器裝備現代化，提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力，有效履行新時代人民軍隊使命任務。

全面加強人民軍隊黨的建設，確保槍桿子永遠聽黨指揮。健全貫徹軍委主席負責制體制機制。建強人民軍隊黨的組織體系，推進政治整訓常態化制度化，持之以恒正風肅紀反腐。

我們要全面加強練兵備戰，提高人民軍隊打贏能力，創新軍事戰略指導，發展人民戰爭戰略戰術，打造強大戰略威懾力量體系，增加新域新質作戰力量比重，深入推進實戰化軍事訓練。全面加強軍事治理，鞏固拓展國防和軍隊改革成果，完善軍事力量結構編成，體系優化軍事政策制度，實施國防科技和武器裝備重大工程，建強新型軍事人才培養體系，加強依法治軍機制建設和戰略規劃。鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，加強國防科技工業能力建設，加強國防動員和後備力量建設，做好退役軍人服務保障工作，鞏固發展軍政軍民團結。

十三、堅持和完善「一國兩制」，推進祖國統一

「一國兩制」是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港、澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持。

全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實中央全面管治權，落實「愛國者治港”、「愛國者治澳”原則，支援香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，促進香港、澳門長期繁榮穩定，支援香港、澳門更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。

堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅定不移推進祖國統一大業。我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現！

十四、促進世界和平與發展，推動構建人類命運共同體

當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，人類社會面臨前所未有的挑戰。世界又一次站在歷史的十字路口，何去何從取決於各國人民的抉擇。

中國始終堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，致力於推動構建人類命運共同體。

中國堅定奉行獨立自主的和平外交政策，始終根據事情本身的是非曲直決定自己的立場和政策，維護國際關係基本準則，維護國際公平正義，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，反對冷戰思維，反對干涉別國內政，反對搞雙重標準。中國永遠不稱霸、永遠不搞擴張。

中國堅持在和平共處五項原則基礎上同各國發展友好合作，推動構建新型國際關係，深化拓展平等、開放、合作的全球夥伴關係，致力於擴大同各國利益的匯合點。秉持真實親誠理念和正確義利觀加強同發展中國家團結合作，維護髮展中國家共同利益。

中國堅持對外開放的基本國策，堅定奉行互利共贏的開放戰略，不斷以中國新發展為世界提供新機遇，推動建設開放型世界經濟，更好惠及各國人民。中國堅持經濟全球化正確方向，共同營造有利於發展的國際環境，共同培育全球發展新動能。中國積極參與全球治理體系改革和建設，堅持真正的多邊主義，推進國際關係民主化，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。

中國提出了全球發展倡議、全球安全倡議，願同國際社會一道努力落實。我們真誠呼籲，世界各國弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，促進各國人民相知相親，共同應對各種全球性挑戰。中國人民願同世界人民攜手開創人類更加美好的未來！

十五、堅定不移全面從嚴治黨，深入推進新時代黨的建設新的偉大工程

全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興，關鍵在黨。我們黨作為世界上最大的馬克思主義執政黨，要始終贏得人民擁護、鞏固長期執政地位，必須時刻保持解決大黨獨有難題的清醒和堅定。全黨必須牢記，全面從嚴治黨永遠在路上，黨的自我革命永遠在路上，決不能有鬆勁歇腳、疲勞厭戰的情緒，必須持之以恒推進全面從嚴治黨，深入推進新時代黨的建設新的偉大工程，以黨的自我革命引領社會革命。

我們要落實新時代黨的建設總要求，健全全面從嚴治黨體系，全面推進黨的自我凈化、自我完善、自我革新、自我提高，使我們黨堅守初心使命，始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心。

我們要堅持和加強黨中央集中統一領導，健全總攬全局、協調各方的黨的領導制度體系，完善黨中央重大決策部署落實機制，確保全黨在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同黨中央保持高度一致，確保黨的團結統一。

堅持不懈用新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，全面加強黨的思想建設，加強理想信念教育，引導全黨牢記黨的宗旨，自覺做共産主義遠大理想和中國特色社會主義共同理想的堅定信仰者和忠實實踐者。完善黨的自我革命制度規範體系，堅持制度治黨、依規治黨，健全黨統一領導、全面覆蓋、權威高效的監督體系，發揮政治巡視利劍作用，落實全面從嚴治黨政治責任，用好問責利器。

建設堪當民族復興重任的高素質幹部隊伍，堅持德才兼備、以德為先、五湖四海、任人唯賢，樹立選人用人正確導向，選拔忠誠乾淨擔當的高素質專業化幹部，選優配強各級領導班子，加強幹部鬥爭精神和鬥爭本領養成，激勵幹部敢於擔當、積極作為。增強黨組織政治功能和組織功能，堅持大抓基層的鮮明導向，把基層黨組織建設成為有效實現黨的領導的堅強戰鬥堡壘，激勵黨員發揮先鋒模範作用，保持黨員隊伍先進性和純潔性。

堅持以嚴的基調強化正風肅紀，鍥而不捨落實中央八項規定精神，持續深化糾治四風，重點糾治形式主義、官僚主義，堅決破除特權思想和特權行為。堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰，腐敗是危害黨的生命力和戰鬥力的最大毒瘤，反腐敗是最徹底的自我革命。只要存在腐敗問題産生的土壤和條件，反腐敗鬥爭就一刻不能停，必須永遠吹衝鋒號，堅持不敢腐、不能腐、不想腐一體推進，以零容忍態度反腐懲惡，決不姑息。

（本文更新完畢）

責任編輯：尹航

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