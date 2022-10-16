中共二十大開幕 習近平作報告（附直播連結）

為期7天的中國共產黨第二十次全國代表大會，今日（16日）上午10時在北京人民大會堂開幕。中共總書記習近平在會上發表報告，總結黨和國家在過去5年於政治、經濟、外交、民生，以及港澳台灣等問題上的成就，並提出未來的主要目標和方向。以下為報告全文：

同志們：

現在，我代表第十九屆中央委員會向大會作報告。

中國共産黨第二十次全國代表大會，是在全黨全國各族人民邁上全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵時刻召開的一次十分重要的大會。

大會的主題是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹新時代中國特色社會主義思想，弘揚偉大建黨精神，自信自強、守正創新，踔厲奮發、勇毅前行，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。

中國共産黨已走過百年奮鬥歷程。我們黨立志於中華民族千秋偉業，致力於人類和平與發展崇高事業，責任無比重大，使命無上光榮。全黨同志務必不忘初心、牢記使命，務必謙虛謹慎、艱苦奮鬥，務必敢於鬥爭、善於鬥爭，堅定歷史自信，增強歷史主動，譜寫新時代中國特色社會主義更加絢麗的華章。

一、過去五年的工作和新時代十年的偉大變革

十九大以來的五年，是極不尋常、極不平凡的五年。黨中央統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，就黨和國家事業發展作出重大戰略部署，團結帶領全黨全軍全國各族人民有效應對嚴峻複雜的國際形勢和接踵而至的巨大風險挑戰，以奮發有為的精神把新時代中國特色社會主義不斷推向前進。

五年來，我們堅持加強黨的全面領導和黨中央集中統一領導，全力推進全面建成小康社會進程，完整、準確、全面貫徹新發展理念，著力推動高品質發展，主動構建新發展格局，蹄疾步穩推進改革，紮實推進全過程人民民主，全面推進依法治國，積極發展社會主義先進文化，突出保障和改善民生，集中力量實施脫貧攻堅戰，大力推進生態文明建設，堅決維護國家安全，防範化解重大風險，保持社會大局穩定，大力度推進國防和軍隊現代化建設，全方位開展中國特色大國外交，全面推進黨的建設新的偉大工程。

我們隆重慶祝中國共産黨成立一百週年、中華人民共和國成立七十週年，制定第三個歷史決議，在全黨開展黨史學習教育，號召全黨學習和踐行偉大建黨精神。

特別是面對突如其來的新冠肺炎疫情，我們堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零不動搖，開展抗擊疫情人民戰爭、總體戰、阻擊戰，最大限度保護了人民生命安全和身體健康，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。

面對香港局勢動蕩變化，我們依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，落實「愛國者治港」原則，香港局勢實現由亂到治的重大轉折。

面對「台獨」勢力分裂活動和外部勢力干涉台灣事務的嚴重挑釁，我們堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，展示了我們維護國家主權和領土完整、反對「台獨」的堅強決心和強大能力。

面對國際局勢急劇變化，我們保持戰略定力，發揚鬥爭精神，在鬥爭中維護國家尊嚴和核心利益，牢牢掌握了我國發展和安全主動權。

五年來，我們黨團結帶領人民，攻克了許多長期沒有解決的難題，辦成了許多事關長遠的大事要事，推動黨和國家事業取得舉世矚目的重大成就。

同志們！十八大召開至今已經十年了。十年來，我們經歷了對黨和人民事業具有重大現實意義和深遠歷史意義的三件大事：一是迎來中國共産黨成立一百週年，二是中國特色社會主義進入新時代，三是完成脫貧攻堅、全面建成小康社會的歷史任務，實現第一個百年奮鬥目標。這是中國共産黨和中國人民團結奮鬥贏得的歷史性勝利，是彪炳中華民族發展史冊的歷史性勝利，也是對世界具有深遠影響的歷史性勝利。

十年前，我們面對的形勢是，改革開放和社會主義現代化建設取得巨大成就，黨的建設新的偉大工程取得顯著成效，為我們繼續前進奠定了堅實基礎、創造了良好條件、提供了重要保障，同時一系列長期積累及新出現的突出矛盾和問題亟待解決。面對這些影響黨長期執政、國家長治久安、人民幸福安康的突出矛盾和問題，黨中央審時度勢、果敢抉擇，銳意進取、攻堅克難，團結帶領全黨全軍全國各族人民擼起袖子加油幹、風雨無阻向前行，義無反顧進行具有許多新的歷史特點的偉大鬥爭。

十年來，我們堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀，全面貫徹新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹黨的基本路線、基本方略，採取一系列戰略性舉措，推進一系列變革性實踐，實現一系列突破性進展，取得一系列標誌性成果，經受住了來自政治、經濟、意識形態、自然界等方面的風險挑戰考驗，黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，推動我國邁上全面建設社會主義現代化國家新征程。

——我們創立了新時代中國特色社會主義思想，明確堅持和發展中國特色社會主義的基本方略，提出一系列治國理政新理念新思想新戰略，實現了馬克思主義中國化時代化新的飛躍。

——我們全面加強黨的領導，確保黨中央權威和集中統一領導，確保黨發揮總攬全局、協調各方的領導核心作用，我們這個擁有九千六百多萬名黨員的馬克思主義政黨更加團結統一。

——我們經過接續奮鬥，實現了小康這個中華民族的千年夢想，打贏了人類歷史上規模最大的脫貧攻堅戰，歷史性地解決了絕對貧困問題，為全球減貧事業作出了重大貢獻。

——我們對新時代黨和國家事業發展作出科學完整的戰略部署，提出實現中華民族偉大復興的中國夢，統攬偉大鬥爭、偉大工程、偉大事業、偉大夢想，明確「五位一體」總體佈局和「四個全面」戰略佈局，確定穩中求進工作總基調，統籌發展和安全，明確我國社會主要矛盾是人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾，並緊緊圍繞這個社會主要矛盾推進各項工作，不斷豐富和發展人類文明新形態。

——我們提出並貫徹新發展理念，著力推進高品質發展，推動構建新發展格局，實施供給側結構性改革，制定一系列具有全局性意義的區域重大戰略，我國經濟實力實現歷史性躍升，國內生産總值從54萬億元增長到114萬億元，我國經濟總量佔世界經濟的比重達百分之18.5，提高7.2個百分點，穩居世界第二位；每人平均國內生産總值從39800增加到81000元。穀物總産量穩居世界首位，製造業規模、外匯儲備穩居世界第一。一些關鍵核心技術實現突破，戰略性新興産業發展壯大，載人航太、探月探火、深海深地探測、超級電腦、衛星導航、量子資訊、核電技術、大飛機製造、生物醫藥等取得重大成果，進入創新型國家行列。

——我們以巨大的政治勇氣全面深化改革，許多領域實現歷史性變革、系統性重塑、整體性重構，中國特色社會主義制度更加成熟更加定型，國家治理體系和治理能力現代化水準明顯提高。

——我們實行更加積極主動的開放戰略，共建「一帶一路」成為深受歡迎的國際公共産品和國際合作平台，我國成為一百四十多個國家和地區的主要貿易夥伴，貨物貿易總額居世界第一，吸引外資和對外投資居世界前列，形成更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放格局。

——我們堅持走中國特色社會主義政治發展道路，全面發展全過程人民民主，社會主義民主政治制度化、規範化、程式化全面推進，人民當家作主更為紮實，全面依法治國總體格局基本形成。

——我們確立和堅持馬克思主義在意識形態領域指導地位的根本制度，社會主義核心價值觀廣泛傳播，中華優秀傳統文化得到創造性轉化、創新性發展，文化事業日益繁榮，網路生態持續向好，意識形態領域形勢發生全局性、根本性轉變。

——我們深入貫徹以人民為中心的發展思想，在幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶上持續用力，建成世界上規模最大的教育體系、社會保障體系、醫療衛生體系，人民群眾獲得感、幸福感、安全感更加充實、更有保障、更可持續，共同富裕取得新成效。

——我們堅持綠水青山就是金山銀山的理念，堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，生態文明制度體系更加健全，生態環境保護髮生歷史性、轉折性、全局性變化，我們的祖國天更藍、山更綠、水更清。

——我們貫徹總體國家安全觀，以堅定的意志品質維護國家主權、安全、發展利益，國家安全得到全面加強，掃黑除惡專項鬥爭取得階段性成果，有力應對一系列重大自然災害，平安中國建設邁向更高水準。

——我們確立黨在新時代的強軍目標，貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，統籌加強各方向各領域軍事鬥爭，大刀闊斧深化國防和軍隊改革，人民軍隊體制一新、結構一新、格局一新、面貌一新。

——我們全面準確推進「一國兩制」實踐，堅持「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段，香港、澳門保持長期穩定發展良好態勢。我們提出新時代解決台灣問題的總體方略，促進兩岸交流合作，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

——我們全面推進中國特色大國外交，推動構建人類命運共同體，堅定維護國際公平正義，倡導踐行真正的多邊主義，旗幟鮮明反對一切霸權主義和強權政治，毫不動搖反對任何單邊主義、保護主義、霸淩行徑。我們推動構建新型國際關係，積極參與全球治理體系改革和建設，全面開展抗擊新冠肺炎疫情國際合作，贏得廣泛國際讚譽，我國國際影響力、感召力、塑造力顯著提升。

——我們深入推進全面從嚴治黨，堅持打鐵必須自身硬，提出和落實新時代黨的建設總要求，以黨的政治建設統領黨的建設各項工作。我們以釘釘子精神糾治「四風」，反對特權思想和特權現象，剎住了一些長期沒有剎住的歪風，糾治了一些多年未除的頑瘴痼疾。我們開展了史無前例的反腐敗鬥爭，以「得罪千百人、不負十四億」的使命擔當祛疴治亂，「打虎」、「拍蠅」、「獵狐」多管齊下，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，消除了黨、國家、軍隊內部存在的嚴重隱患。經過不懈努力，黨找到了自我革命這一跳出治亂興衰歷史週期率的第二個答案，確保黨永遠不變質、不變色、不變味。

在充分肯定黨和國家事業取得舉世矚目成就的同時，必須清醒看到，我們的工作還存在一些不足，面臨不少困難和問題。對這些問題，我們已經採取一系列措施加以解決，今後必須加大工作力度。

責任編輯：尹航

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