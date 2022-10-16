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【中共二十大】習近平：落實「愛國者治港」 香港實現由亂到治

國情動向 11:37 2022/10/16

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中共總書記習近平今日代表第十九屆中央委員會向大會作報告。他談及香港局勢時說，中央依對特區的全面管治權，落實「愛國者治港」原則，令香港實現由亂到治。今後要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治等方針，支持香港發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局。

習近平表示，面對香港局勢動蕩變化，中央依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，落實「愛國者治港」原則，並全面準確推進「一國兩制」實踐，堅持「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段，港澳保持長期穩定發展良好態勢。

「一國兩制」須長期堅持，落實中央全面管治權

習又表示，「一國兩制」是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港、澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持。要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實中央全面管治權，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。

支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，促進香港、澳門長期繁榮穩定，支持香港、澳門更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大覆興更好發揮作用。

責任編輯：尹航

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