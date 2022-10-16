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【中共二十大】習近平：決不承諾放棄對台使用武力 統一一定實現

國情動向 11:37 2022/10/16

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中共二十大今日（16日）開幕，總書記習近平代表十九屆中央委員會作報告。習指，中央堅決反對「台獨」及外部勢力干涉，決不承諾放棄使用武力。

習近平回顧了過去5年在台灣問題上的工作，他指，面對「台獨」勢力分裂活動和外部勢力干涉台灣事務的嚴重挑釁，中央堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，展示了維護國家主權和領土完整、反對「台獨」的堅強決心和強大能力。中央提出新時代解決台灣問題的總體方略，促進兩岸交流合作。

他提到必須堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，推進祖國統一大業，堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，但這針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。

習又指，要始終尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。他強調，國家統一、民族覆興的歷史車輪滾滾向前，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現。

另外，習又提到，新時代的偉大成就是黨和人民一道奮鬥出來的，他我代表中共中央，向全體各族人民、各界愛國人士，以及港澳台同胞表示衷心感謝。

責任編輯：陳建錫

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一國兩制 台獨 習近平 中國 台灣 兩岸關係

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