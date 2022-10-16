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【中共二十大】習近平：健全新型舉國體制 實現高水平科技自立

國情動向 12:08 2022/10/16

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中共總書記習近平今日 (16日）在二十大開幕上發表報告指，中國要在2035年基本實現社會主義現代化，高質量發展是首要。他指，科技、人才是全面建設社會主義現代化國家的戰略性支撐，堅持科技是第一生產力，創新是第一動力，要健全新型舉國體制，加快實現高水平科技自立，堅決打贏核心技術攻堅戰。

習近平指，全面建成社會主義現代化強國，總的戰略安排是分兩步走，分別是從2020年到2035年基本實現社會主義現代化；從2035年到本世紀中葉，把中國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國，未來5年是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期。

習指，教育、科技、人才是全面建設社會主義現代化國家的基礎性、戰略性支撐，必須深入實施人才強國戰略等，要完善科技創新體系，堅持創新在國家現代化建設全局中的核心地位，健全新型舉國體制，強化國家戰略科技力量，提升國家創新體系整體效能，形成具有全球競爭力的開放創新生態。

在實現科技自立自強方面，以國家戰略需求為導向，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰，加快實施一批具有戰略性全局性前瞻性的國家重大科技項目，增強自主創新能力，深入實施人才強國戰略，加快建設世界重要人才中心和創新高地，著力形成人才國際競爭的比較優勢，把各方面優秀人才聚集到黨和人民事業中。

習又提到，要實施國防科技和武器裝備重大工程，建強新型軍事人才培養體系，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力，加強國防科技工業能力建設。

責任編輯：陳建錫

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