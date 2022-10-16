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【中共二十大】習近平：堅定奉行互利共贏 反對任何霸權主義

國情動向 12:26 2022/10/16

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中國向多個發展中國家提供疫苗。

中共總書記習近平今日 (16日）在二十大開幕上發表報告指，全面推進中國特色大國外交，反對一切霸權主義及霸淩行徑，反對干涉別國內政，反對搞雙重標準。中國堅持在和平共處五項原則基礎上與各國發展友好合作，堅定奉行互利共贏的開放戰略，永遠不稱霸、永遠不搞擴張。

習近平指，中國推動構建人類命運共同體，堅定維護國際公平正義，倡導踐行真正的多邊主義，旗幟鮮明反對一切霸權主義和強權政治，毫不動搖反對任何單邊主義、保護主義、霸淩行徑；堅定奉行獨立自主的和平外交政策，始終根據事情本身的是非曲直決定自己的立場和政策，維護國際公平正義。

中國堅持對外開放的基本國策，不斷以中國新發展為世界提供新機遇，推動建設開放型世界經濟，更好惠及各國人民；堅持經濟全球化正確方向，共同營造有利於發展的國際環境；積極參與全球治理體系改革和建設，堅持真正的多邊主義，推進國際關系民主化，推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。

中國抗疫合作贏得國際讚譽

習又提到，中國全面開展抗擊新冠肺炎疫情國際合作，贏得廣泛國際讚譽，在國際影響力、感召力、塑造力顯著提升；共建「一帶一路」成為深受歡迎的國際公共產品和國際合作平台，中國成為140多個國家和地區的主要貿易夥伴；提出了全球發展倡議、全球安全倡議，願同國際社會一道努力落實。

他呼籲各國弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，共同應對各種全球性挑戰，中國願與世界人民攜手開創更加美好未來。

責任編輯：陳建錫

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