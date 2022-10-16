二十大報告15部分 一文速覽有哪些重點

中共二十大今日（16日）開幕，總書記習近平代表十九屆中央委員會發表報告，整份報告共有15部分，分別談到過去5年及10年的重要變革、堅持和完善「一國兩制」及推進祖國統一、加快構建新發展格局、推進國家安全體系和能力現代化、發展全過程人民民主、促進世界和平與發展等各個方面。

過去10年成就

5年來，堅持加強黨的全面領導和黨中央集中統一領導，全力推進全面建成小康社會進程，全面推進依法治國；面對突如其來的新冠肺炎疫情，堅持人民至上、生命至上，堅持「動態清零」不動；依照憲法和基本法有效實施對香港全面管治權，令香港由亂到治；面對「台獨」勢力分裂，堅決開展反分裂重大鬥爭。

10年來，創立了新時代中國特色社會主義思想，明確堅持和發展中國特色社會主義的基本方略；全面加強黨的領導，確保黨中央權威和集中統一領導；實現小康這中華民族千年夢想，歷史性地解決了絕對貧困問題；中國經濟實力歷史性躍升，經濟總量穩居世界第二；堅持發展全過程人民民主；全面準確推進「一國兩制」實踐，堅持「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針；全面推進中國特色大國外交，維護國際公平正義。

著力高質量發展

高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務，要實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，增強國內大循環內生動力和可靠性，提升國際循環質量和水平；構建高水平社會主義市場經濟體制，堅持和完善社會主義基本經濟制度，鞏固和發展公有制經濟，鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用；建設現代化產業體系，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，推進新型工業化，加快建設制造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國、數字中國；推進鄉村振興，堅持農業農村優先發展，鞏固拓展脫貧攻堅成果，加快建設農業強國。

堅持「一國兩制」及推進統一

「一國兩制」是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港、澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持。要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實中央全面管治權，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。

堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力幹涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現。

科教人才興國

教育、科技、人才是全面建設社會主義現代化國家的基礎性、戰略性支撐，要堅持教育優先發展、科技自立自強、人才引領驅動，加快建設教育強國、科技強國、人才強國；完善科技創新體系，堅持創新在中國現代化建設全局中的核心地位，提升創新體系整體效能；加快實施創新驅動發展戰略，加快實現高水平科技自立自強，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰，加快實施一批具有戰略性全局性前瞻性的國家重大科技項目。

人民當家作主

國家一切權力屬於人民，全過程人民民主是社會主義民主政治的本質屬性，是最廣泛、最真實、最管用的民主。必須堅定不移走中國特色社會主義政治發展道路，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，堅持人民主體地位，充分體現人民意志、保障人民權益、激發人民創造活力。

推進文化自信

全面建設社會主義現代化國家，必須增強文化自信，要建設具有強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態，掌握黨對意識形態工作領導權，加強全媒體傳播體系建設深化愛國主義、集體主義、社會主義教育；增強中華文明傳播力影響力，講好中國故事、傳播好中國聲音，展現可信、可愛、可敬的中國形象。

增進民生福祉

為民造福是中共立黨為公、執政為民的本質要求，要實現好、維護好、發展好最廣大人民根本利益，採取更多惠民生舉措，增強均衡性和可及性，紮實推進「共同富裕」。要完善分配制度，堅持多勞多得，促進機會公平，規範財富積累機制；實施就業優先戰略，強化就業優先政策，加強困難群體就業兜底幫扶，消除就業歧視；加快建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度；建立生育支持政策體系，實施積極應對人口老齡化國家戰略。

責任編輯：陳建錫