  • 29°C
香港時間 : 20221016日 (週日) 13:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

二十大報告15部分 一文速覽有哪些重點

國情動向 13:27 2022/10/16

分享：

分享：

中共二十大今日（16日）開幕，總書記習近平代表十九屆中央委員會發表報告，整份報告共有15部分，分別談到過去5年及10年的重要變革、堅持和完善「一國兩制」及推進祖國統一、加快構建新發展格局、推進國家安全體系和能力現代化、發展全過程人民民主、促進世界和平與發展等各個方面。

過去10年成就

5年來，堅持加強黨的全面領導和黨中央集中統一領導，全力推進全面建成小康社會進程，全面推進依法治國；面對突如其來的新冠肺炎疫情，堅持人民至上、生命至上，堅持「動態清零」不動；依照憲法和基本法有效實施對香港全面管治權，令香港由亂到治；面對「台獨」勢力分裂，堅決開展反分裂重大鬥爭。

10年來，創立了新時代中國特色社會主義思想，明確堅持和發展中國特色社會主義的基本方略；全面加強黨的領導，確保黨中央權威和集中統一領導；實現小康這中華民族千年夢想，歷史性地解決了絕對貧困問題；中國經濟實力歷史性躍升，經濟總量穩居世界第二；堅持發展全過程人民民主；全面準確推進「一國兩制」實踐，堅持「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針；全面推進中國特色大國外交，維護國際公平正義。

著力高質量發展

高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務，要實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，增強國內大循環內生動力和可靠性，提升國際循環質量和水平；構建高水平社會主義市場經濟體制，堅持和完善社會主義基本經濟制度，鞏固和發展公有制經濟，鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用；建設現代化產業體系，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，推進新型工業化，加快建設制造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國、數字中國；推進鄉村振興，堅持農業農村優先發展，鞏固拓展脫貧攻堅成果，加快建設農業強國。

堅持「一國兩制」及推進統一

「一國兩制」是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港、澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持。要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，落實中央全面管治權，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則。

堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力幹涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現。

科教人才興國

教育、科技、人才是全面建設社會主義現代化國家的基礎性、戰略性支撐，要堅持教育優先發展、科技自立自強、人才引領驅動，加快建設教育強國、科技強國、人才強國；完善科技創新體系，堅持創新在中國現代化建設全局中的核心地位，提升創新體系整體效能；加快實施創新驅動發展戰略，加快實現高水平科技自立自強，堅決打贏關鍵核心技術攻堅戰，加快實施一批具有戰略性全局性前瞻性的國家重大科技項目。

人民當家作主

國家一切權力屬於人民，全過程人民民主是社會主義民主政治的本質屬性，是最廣泛、最真實、最管用的民主。必須堅定不移走中國特色社會主義政治發展道路，堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一，堅持人民主體地位，充分體現人民意志、保障人民權益、激發人民創造活力。

推進文化自信

全面建設社會主義現代化國家，必須增強文化自信，要建設具有強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態，掌握黨對意識形態工作領導權，加強全媒體傳播體系建設深化愛國主義、集體主義、社會主義教育；增強中華文明傳播力影響力，講好中國故事、傳播好中國聲音，展現可信、可愛、可敬的中國形象。

增進民生福祉

為民造福是中共立黨為公、執政為民的本質要求，要實現好、維護好、發展好最廣大人民根本利益，採取更多惠民生舉措，增強均衡性和可及性，紮實推進「共同富裕」。要完善分配制度，堅持多勞多得，促進機會公平，規範財富積累機制；實施就業優先戰略，強化就業優先政策，加強困難群體就業兜底幫扶，消除就業歧視；加快建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度；建立生育支持政策體系，實施積極應對人口老齡化國家戰略。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
疫情 一國兩制 外交 經濟 政治 習近平 中國共產黨

上一篇文章

【中共二十大】最新消息匯總（不斷更新）

下一篇文章

【中共二十大】習近平：堅定奉行互利共贏 反對任何霸權主義
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中共二十大】習近平《求是》發文：保護人民生命安全可不惜代價
【中共二十大】習近平《求是》發文：保護人民生命安全可不惜代價
【中共二十大】明早10時開幕 22日閉幕後選舉新一屆領導班子
【中共二十大】明早10時開幕 22日閉幕後選舉新一屆領導班子
【中共二十大】是否擔心因動態清零被孤立？發言人：堅持就是勝利
【中共二十大】是否擔心因動態清零被孤立？發言人：堅持就是勝利
【中共二十大】報告起草徵求4700餘人意見 習近平親自主持5場座談會
【中共二十大】報告起草徵求4700餘人意見 習近平親自主持5場座談會
下月習拜會恐泡湯？中國官員據報拒配合美方制定議程
下月習拜會恐泡湯？中國官員據報拒配合美方制定議程
【中共二十大】主席團46名常委會名單公布　江澤民胡錦濤在列
【中共二十大】主席團46名常委會名單公布　江澤民胡錦濤在列
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款