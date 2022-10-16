【中共二十大】最新消息匯總

中國共產黨第二十次全國代表大會，今早在北京人民大會堂開幕。習近平代表第十九屆中央委員會向大會作報告。

一、報告內容

二十大報告15部分 一文速覽有哪些重點

中共二十大開幕 習近平作報告（附直播連結）

習近平說，中央依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，落實「愛國者治港」原則，令香港實現由亂到治。今後要全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治等方針，支持香港發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局。

【中共二十大】習近平：落實「愛國者治港」 香港實現由亂到治

習近平說，必須堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，推進祖國統一大業，堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，但這針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。

【中共二十大】習近平：絕不承諾放棄對台使用武力 統一一定實現

習近平說，科技、人才是全面建設社會主義現代化國家的戰略性支撐，堅持科技是第一生產力，創新是第一動力，要健全新型舉國體制，加快實現高水平科技自立，堅決打贏核心技術攻堅戰。

【中共二十大】習近平：健全新型舉國體制 實現高水平科技自立

習近平說，反對一切霸權主義及霸淩行徑，反對干涉別國內政，反對搞雙重標準；堅持對外開放的基本國策。

【中共二十大】習近平：堅定奉行互利共贏 反對任何霸權主義

習近平說，面對疫情，我們堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零不動搖，最大限度保護了人民生命安全和身體健康，統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大積極成果。

【中共二十大】習近平：堅持人民至上、生命至上 堅持動態清零

二、主席團46名常委會名單公布

由46人組成的中共二十大主席團常務委員會，排名前8位為習近平、李克強等7名現任政治局常委及中國國家副主席王岐山。第9至26位則是依簡體字姓氏筆劃排列的現任政治局委員。

【中共二十大】主席團46名常委會名單公布 江澤民胡錦濤在列

胡錦濤、溫家寶等中共元老現身開幕式，但同為主席團成員的更早一代領導人江澤民、朱镕基則缺席。

【中共二十大】胡錦濤、溫家寶現身 江澤民、朱镕基未出席

責任編輯：尹航

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