【中共二十大】外媒分析習近平報告：未來更關注地緣和意識形態安全

中共二十大昨日開幕，總書記習近平發表報告。外媒分析，報告中73次提到「安全」，提及馬克思主義要多過市場，認為中共未來將更關注地緣和意識形態安全，國家在管理經濟中應當發揮更大的作用。

73次提到「安全」 16次提到「改革」

路透社報道說，習近平在工作報告中將新冠病毒疫情抗疫、保護人民生命安全、捍衛國家安全、維護社會穩定、控制住香港的局勢等作為中共過去數年的政績。他還要求加速將解放軍打造成世界一流的軍隊。

報道說，習近平在講話中73次提到「安全」，而在十九大上只提到55次。習近平只提到「改革」16次，而在十九大則提到70次。

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在台灣議題上，習近平再次表示，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定，而且決不承諾放棄使用武力。他稱，這針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，不是針對廣大台灣同胞。

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習近平還稱將採取鼓勵提升生育率的政策。

紐約時報認為，習近平的講話表明中共內部的一個變化，即將主要精力放在安全上，對應和消滅所有對中共統治構成威脅的意識形態和地緣政治挑戰，而遠離過去強調的經濟發展。習近平在講話中屢次提到安全問題，對未來的潛在障礙提出了廣泛的警告。

國家在管理經濟中應當發揮更大的作用

紐約時報還表示，習近平在講話中強調國家在管理經濟中應當發揮更大的作用。而在意識形態傾向上，習近平在報告中提到馬克思主義要多過市場。報道說，市場的作用曾是習近平的前任和十九大上的習近平當時講話的主旨。

報道表示，習近平再次提到「共同富裕」，他還提到他兩年前首次提出的「雙循環」的概念。今年以來，中國官方聲明幾乎很少提到「雙循環」這一個概念，直到習近平周日在二十大講話中再次提起。

【中共二十大】習近平：健全新型舉國體制 實現高水平科技自立

報道還表示，就在美國對中國芯片及芯片製造設備實施廣泛的出口管制數天後，習近平要求自力更生，強調技術創新，需要在主要核心技術上取得勝利。

他在報告中說，要加快實現高水平科技自立自強，健全新型舉國體制，以國家戰略需求導向，集聚力量進行原創性引領性科技攻關，加快實施一批具有戰略性全局性前瞻性的重大科技項目，打贏關鍵核心技術攻堅戰。

責任編輯：尹航

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