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【中共二十大】發改委：吸引外資面臨新形勢 將加大政策支持

經濟脈搏 11:54 2022/10/17

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國家發改委稱，中國吸引外資方面面臨新形勢，將持續營造好的政策和制度環境，為外資企業發展創造更多機遇和便利，中國開放的大門只會愈開愈大。

美媒記者引述機構報告提問，外企高管無法前往中國，對外商在華投資熱情產生負面影響，中方對批准和鼓勵新的外商投資項目有何考慮和計劃？

發改委副主任趙辰昕稱，在今年全球疫情反覆、國際形勢嚴峻、跨國投資疲軟的一個整體背景下，中國吸引外資克服了多重困難，實現穩中有增、穩中提質的明顯成效。據統計，1-8月，中國利用外資以人民幣計達8927.4億元，按可比口徑，按年增長16.4%。其中，高技術產業利用外資增長33.6%。

整體看，跨國公司在中國投資有信心，對中國市場長期看好。當前，中國經濟已由高速增長轉向高質量發展階段，吸引外資方面也面臨新的形勢。

做好防控前提下便利國際投資

趙介紹，中國進一步加大鼓勵外商投資力度，將發布實施2022年版鼓勵外商投資產業目錄、擴大鼓勵投資範圍、加大先進製造業、高新技術等領域投資的支持力度；進一步推動重大外資項目落地，推出第6批重大項目，從中央層面給予用地、環評等政策支持，推動項目加快落地，及時協調解決困難。

另外，進一步優化對外資企業的服務，更積極主動向外資企業宣介有關政策措施，通過各種方面為外資與中國地方搭建投資合作平台，持續優化營商環境，落實負面清單管理等利度，與有關部門做好新冠疫情防控的前提下，為國際投資、交流合作提供更多便利。

責任編輯：陳建錫

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