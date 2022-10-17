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【中共二十大】「以國內大循環為主體」是搞自給自足？發改委：這是誤解

國情動向 11:35 2022/10/17

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中共二十大新聞中心今日（17日）上午舉行首場記者招待會。國家發改委介紹，有人認為以國內大循環為主體，意味著中國要在對外開放上大幅收縮，甚至要搞自給自足，這種理解是錯誤的。中國將堅定不移擴大開放，促進國內國際循環順暢聯通。

發改委：中國堅定不移擴大開放

當被問及，中國政府如何減少對鐵礦石、原油、天然氣、大豆等外國進口資源的依賴，以實現更加自給自足的經濟，國家發展改革委副主任趙辰昕說，這個問題涉及對構建新發展格局的理解和認識問題。

趙辰昕說，中共中央提出加快構建新發展格局的重大戰略部署以來，外界存在一些不同程度的認識、理解誤區。構建新發展格局，是根據中共發展階段、環境、條件的變化，特別是中共經濟比較優勢的變化，作出的重大決策，是事關全局的系統性、深層次變革，是立足當前、著眼長遠的戰略謀劃，對中共實現更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展意義重大而深遠。

他說，國內外有一些聲音認為，以國內大循環為主體，就意味著中國要在對外開放上大幅收縮，甚至要搞自給自足，這種理解是錯誤的。

【中共二十大】發改委：延續恢復 三季度經濟明顯回升

【中共二十大】外媒分析習近平報告：未來更關注地緣和意識形態安全

中共總書記習近平多次強調，構建新發展格局是開放的國內國際雙循環，不是封閉的國內單循環。當今世界經濟全球化的潮流是不可逆轉的，任何國家都無法關起門來搞建設，中國也早已同世界經濟、國際體系深度融合，我們同全球很多國家的產業關聯和相互依賴程度都比較高，內外需市場本身相互依存、相互促進。

趙辰昕表示，一段時間以來，經濟全球化遭遇了逆風逆流，一些國家想實行脫鉤斷鏈，構築「小院高墻」。但我們認為，世界絕不會退回到相互封閉、彼此分割的狀態，開放合作仍是歷史潮流，互利共贏仍是人心所向。中國將始終站在歷史正確的一邊，決不被逆風和回頭浪所阻。我們將高舉構建人類命運共同體旗幟，堅定不移擴大開放，推動全球化向包容、普惠、共贏方向發展；將加快建設更高水平開放型經濟新體制，促進國內國際循環順暢聯通。

責任編輯：尹航

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