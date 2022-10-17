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【中共二十大】發改委：保企業生產及供應鏈穩定 避免防控一刀切

經濟脈搏 12:04 2022/10/17

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國家發改委稱，面對複雜嚴峻的國內外形勢，要堅決避免疫情防控簡單化、一刀切和層層加碼，確保企業正常生產經營，保障重要供應鏈安全穩定運行。

官媒記者提問稱，當前全球供應鏈加速重構，中國部分行業的供應鏈面臨著一定高效運轉的壓力，下一步將採取哪些措施來保持供應鏈安全穩定？

發改委副主任趙辰昕稱，各地區各部門認真貫徹落實黨中央國務院決策部署，著力疏通卡點堵點，振作工業經濟，暢通經濟循環，有效保障中國產業鏈、供應鏈安全穩定運行，特別是一些重要產業鏈供應鏈安全穩定運行，圍繞著不斷提升重要供應鏈的韌性和安全水平，正持續推進5個方面重點工作：

  • 鍛長板、補短板，立足中國產業規模優勢、配套優勢和部分領域的先發優勢，加快實施製造業核心競爭力，提升5年行動計劃，在改造提升傳統產業、培育發展新型產業過程中，打造一批優勢長板產業，提升重點領域全產業鏈競爭優勢。另一方面聚焦國計民生、戰略安全等關鍵領域，緊盯「卡脖子」薄弱環節，按照「揭榜掛帥」、賽馬等機制，一體推進短板攻關、迭代應用和生態培育。堅決打贏關鍵核心技術的攻堅戰。
  • 穩定工業生產，堅決避免防控簡單化、一刀切和層層加碼等問題，確保企業能夠正常的生產經營，持續抓好物流保通保暢，好能源原材料安全保護。
  • 優化產業佈局，堅持全國一盤棋，提高全產業鏈的運行效果，強化統籌佈局，加強規劃引領和政策指導，避免盲目投資重複建設，深入實施國家戰略性新興產業集群發展工程，構建了產業集群梯次發展的體系，培育一批各具特色、優勢互補、結構合理的戰略性新興產業增長的引擎。
  • 深化開放合作，中國反覆強調要深化開放合作，促進外貿產業鏈供應鏈暢通運轉，支持跨境電商海外倉等發展，提高利用外資的質量，鼓勵外資加大高端製造、高技術等領域的投資，支持外資研發中心創新發展，務實推動國際合作，高質量共建「一帶一路」。還要推動RCEP高質量實施，用好各類多邊機制，構建互利共贏的產業鏈供應鏈、國際合作體系，持續打造市場化、法制化、國際化的營商環境，更大激發市場的活力和社會的創造力。
  • 強化風險防範，著力推動已經出台的穩增長政策真正落地見效，特別是加大對中小微企業的疏困解難，進一步釋放政策的效果，加強產、供、儲、加、銷體系建設。強化市場監管，持續抓好大宗商品原材料保供穩價，完善產業鏈供應鏈風險監測體系，力爭做到風險早發現、早研判、早處置。

責任編輯：陳建錫

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