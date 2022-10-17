【中共二十大】發改委：保企業生產及供應鏈穩定 避免防控一刀切

鍛長板、補短板， 立足中國產業規模優勢、配套優勢和部分領域的先發優勢，加快實施製造業核心競爭力，提升5年行動計劃，在改造提升傳統產業、培育發展新型產業過程中，打造一批優勢長板產業，提升重點領域全產業鏈競爭優勢。 另一方面聚焦國計民生、戰略安全等關鍵領域，緊盯「卡脖子」薄弱環節，按照「揭榜掛帥」、賽馬等機制，一體推進短板攻關、迭代應用和生態培育。 堅決打贏關鍵核心技術的攻堅戰。

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優化產業佈局，堅持全國一盤棋，提高全產業鏈的運行效果，強化統籌佈局，加強規劃引領和政策指導，避免盲目投資重複建設，深入實施國家戰略性新興產業集群發展工程，構建了產業集群梯次發展的體系，培育一批各具特色、優勢互補、結構合理的戰略性新興產業增長的引擎。

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