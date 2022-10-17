【中共二十大】機構解讀報告：科技為重 防疫和房地產等政策無鬆動

中共二十大昨開幕，中共總書記習近平發表主旨講話。多家機構解讀經濟部分內容指，未來將科技為重，著力發展實體經濟，而在防疫清零和房地產市場政策上的方向則沒有改變。

高盛在研報中稱，中共中央總書記習近平10月16日所做的二十大報告中，「市場」、「經濟」和「改革」等詞出現的頻率較他五年前的十九大報告下降。而「人民」、「社會主義」、「現代化」、「安全」和「軍隊」和五年前相比有所增加。

高盛重申不認為此次大會將成為「清零」政策的轉折點，且中國可能至少明年第二季前不會放松防疫措施。

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未來科技為重

高盛還提到，報告中對「國家安全」、「社會穩定」、科技發展及創新的強調同樣預示著政策重點。

Natwest Markets首席中國經濟學家劉培乾表示，報告對技術和創新做了多次強調，這意味著重點可能會從降低金融風險和減少債務增長轉向對發展高科技投入更多資源。

中金報告表示，經濟總定調上，會議強調發展是第一要務，著力點是實體經濟，市場在配置資源上仍起決定性作用。

具體來看，中金認為，未來創新的地位會提到新高度，居「核心地位」和「第一動力」。中國的研發投入或進一步上升，政府在其中或將扮演更加重要的角色。

▲ 科技為重 防疫和房地產等政策無鬆動

房地產或不是近期焦點

習近平在講話中未提及「房住不炒」的口號，令外界期待開發商的痛苦可能減輕。但後來官媒公布的報告全文中口號又出現了。

澳新銀行中國高級亞洲信貸策略師Ting Meng表示，這個口號以及對房地產行業的整頓可能不是北京方面近期的焦點，當局可能繼續出台支持住宅銷售的政策，但不太可能直接幫助私營開發商的債務問題或限制違約。

仲量聯行首席經濟學家龐溟則認為，習近平講話的文本表明，防止房價過快上漲的目標目前已經完成。

中國不急於推進清潔能源轉型

據彭博報告分析，對於綠色發展問題，習近平承諾中國將逐步、緩慢遏制溫室氣體排放的增長，面對國內的經濟疲軟和全球燃料市場動蕩，能源安全被放在優先位置。

在兩個小時的演講中，習近平表示中國將積極穩妥推進碳達峰碳中和。他的講話清晰表明了中國的脫碳道路，即在確信清潔能源能夠可靠替代化石燃料之前，中國不會停止對化石燃料的使用。

責任編輯：李冰琪