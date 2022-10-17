據報歐盟建議減少對華供應鏈依賴 京：中歐是夥伴而非對手

據報歐盟外交部門為各成員國準備的文件稱，歐盟應將供應鏈從中國向外多元化。中國外交部發言人汪文斌指出，中歐是夥伴而不是對手，希望歐方客觀看待中歐合作，增進中歐共同利益，維護全球產業鏈供應鏈穩定。

（新增中國外交部回應）

彭博社引述英國《金融時報》報道，文件提到，歐盟在半導體和某些稀土金屬方面對中國依賴，呼籲更多本地生產，多元化供應鏈等。例如加強歐盟內部循環等。

文件指，中國已經成為歐盟、美國和其他志同道合伙伴的更強大全球競爭對手。當前和可預見的挑戰可能會擴大中國與歐盟政治選擇和立場之間的分歧。

文件還建議歐盟與美國更密切合作，加強對網絡和混合威脅的防禦，並深化與其他印太大國的關係。

報道稱，該文件周一（17日）將在盧森堡舉行的會議上由各國外交部長討論。

▲ 據報歐盟建議各國考慮將供應鏈移出中國

歐盟商會：中國政治目標高於經濟 損歐企投資信心

歐盟或禁「強迫勞動」產品進口 但條款含這貓膩

中國歐盟商會早前表示，嚴格的疫情防控讓在中國境內運營的歐洲企業漸失信心，近四分之一的受調查歐企考慮將現有或計劃中的投資移出中國。

在北京，外交部汪文斌表示，全球產業鏈供應鏈的形成和發展是市場規律和企業選擇共同作用的結果。出於政治目的人為設限，將干擾相關國際合作，影響產業鏈供應鏈穩定，不利於產業發展，更不符合任何國家的利益。

汪文斌指出，中歐是夥伴而不是對手，雙方經濟聯繫密切，有很強的互補性，中歐合作遠大於競爭。

責任編輯：李冰琪