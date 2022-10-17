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WSJ：美擴大出口管制 中國芯片廠美籍高層面臨抉擇

國情動向 13:15 2022/10/17

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美國新禁令限制本國公民為中國的芯片企業工作，美媒指，在16家中國上市芯片企業中，共有43名美籍人士正擔當要職，包括CEO、董事長、副總裁，或核心研發人員等，這些人陷入放棄工作還是放棄國籍，這二擇其一的兩難局面。北京上周批評美方將科技和經貿問題政治化，最終只會封鎖自身、反噬自身。

《華爾街日報》報道，美國罕見採取讓業界措手不及的舉動，禁止美籍公民、美國永久居民在未獲許可下，任職中國芯片企業。該報翻查企業文件及網上資訊後發現，多名美籍人士在中國的芯片企業工作，包括中國最大芯片設備供應商之一的中微半導體，其創辦人兼董事長尹志堯（Gerald Yin）和6名現任高層，均擁有美國公民身份。從事芯片生產設備研發、銷售與服務的瀋陽芯源微電子，其執行董事陳興隆（Chen Xinglong ）持有美國綠卡等。

報道又指，幾乎所有人都在矽谷為美國芯片企企業工作多年後，才轉投中國企業行業，另有部分是因北京2008年所推出的「千人計劃」而被吸引到中國。商業諮詢公司Control Risks駐華盛頓特區的全球風險和情報主管Dane Chamorro指，限制中企接觸美國人才的做法，將直接命中中國科技要害。

對於美國的新禁令，中國外交部此前表示，美方出於維護科技霸權的需要，濫用出口管制措施，對中企惡意封鎖和打壓，做法違反國際經貿規則，不僅損害中企正當權益，也將影響美企權益。這種做法阻礙國際科技交流和經貿合作，對全球產業鏈供應鏈的穩定和世界經濟恢復都會造成衝擊。

責任編輯：陳建錫

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