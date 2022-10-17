【中共二十大】專家分析報告涉台表述：「反獨」和「促統」兩手抓

中共二十大昨日開幕，總書記習近平發表報告。對於報告中的涉台內容，大陸專家稱，以我（中國大陸）為主、「反獨」和「促統」兩手抓是當前和今後一個時期大陸涉台工作主要特點。

專家：「促統」不會停 兩岸經濟文化交流會恢復

據中新社報道，廈門大學台灣研究院院長李鵬認為，習近平在二十大報告中強調「堅定不移推進祖國統一大業」，提到「祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現」，清晰表達了中共實現祖國統一的堅強決心和堅定信念。

清華大學台灣研究院院長巫永平分析，二十大報告表明，以我為主、「反獨」和「促統」兩手抓是當前和今後一個時期大陸涉台工作主要特點。

他認為，反對「反獨」分裂行徑和反對外部勢力干涉並列，應是針對最近一段時間以來外部勢力加大打「台灣牌」、「反獨」分裂勢力加緊與外部勢力勾連的新形勢所增加的內容。

同時，巫永平說，大陸「促統」也不會停下來，兩岸經濟文化交流在條件具備的時候會恢復，照顧在大陸台灣同胞利益的政策和措施會繼續完善。

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上海台灣研究所常務副所長倪永杰認為，「新時代黨解決台灣問題的總體方略」是二十大報告涉台內容最重要的部分，比十九屆六中全會初次提出時更為系統、全面。其中，「和平統一，一國兩制」方針是總體方略的核心內容。

他還提到，報告內容包括，「堅定支持島內（指台灣）愛國統一力量」相關表述，這表明中共將支持台灣的愛國統一力量，使融合發展、和平統一具有更多民意民眾基礎，成為主流民意。

除了對台硬表態，反獨促統外，李鵬補充，報告中「我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞」，與以往表述相比，「造福台灣同胞」的提法既有善意又有新意。

他舉例，近年大陸不斷推出「惠台利民」政策。但他同時認為，近年來大陸對和平統一光明前景的描述，也是表達統一可以造福台灣同胞的意思。

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責任編輯：尹航

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