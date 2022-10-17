【中共二十大】中央政策研究室：習近平是眾望所歸的人民領袖

二十次新聞中心17日下午舉行第二場記者招待會，中央政策研究室副主任田培炎指，總書記習近平是這個偉大時代的傑出人物、眾望所歸的人民領袖。

田培炎指 ，「兩個確立」（確立習核心地位、確立習思想指導地位）是中共在新時代取得重大政治成果，是黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革的決定性因素。他形容，習是眾望所歸的人民領袖，習近平新時代中國特色社會主義思想，就是正確回答時代和實踐提出的重大問題所取得的最新理論成果。

十八大的10年來，面對嚴峻複雜的國內外形勢、接踵而至的巨大風險挑戰、艱巨繁重的改革發展穩定任務，之所以能夠攻克許多長期沒有解決的難題，辦成許多事關長遠的大事要事，實現中華民族偉大復興進入不可逆轉歷史進程，根本在於有習近平掌舵領航，以及有習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引。

田培炎又指，「兩個確立」的決定性意義已經體現在新時代10年偉大變革中，也必將充分彰顯在新時代新征程黨和國家事業發展上。

習近平會否被冠以領袖稱號，是外界對二十大的其中一個關注點，有分析，如成事，代表習的影響力將無出其右。中共建國後，僅有毛澤東曾被尊稱為領袖。

責任編輯：陳建錫