  • 27°C
香港時間 : 20221017日 (週一) 20:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中共二十大】中央政策研究室：習近平是眾望所歸的人民領袖

國情動向 19:47 2022/10/17

分享：

分享：

二十次新聞中心17日下午舉行第二場記者招待會，中央政策研究室副主任田培炎指，總書記習近平是這個偉大時代的傑出人物、眾望所歸的人民領袖。

田培炎指 ，「兩個確立」（確立習核心地位、確立習思想指導地位）是中共在新時代取得重大政治成果，是黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革的決定性因素。他形容，習是眾望所歸的人民領袖，習近平新時代中國特色社會主義思想，就是正確回答時代和實踐提出的重大問題所取得的最新理論成果。

十八大的10年來，面對嚴峻複雜的國內外形勢、接踵而至的巨大風險挑戰、艱巨繁重的改革發展穩定任務，之所以能夠攻克許多長期沒有解決的難題，辦成許多事關長遠的大事要事，實現中華民族偉大復興進入不可逆轉歷史進程，根本在於有習近平掌舵領航，以及有習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引。

田培炎又指，「兩個確立」的決定性意義已經體現在新時代10年偉大變革中，也必將充分彰顯在新時代新征程黨和國家事業發展上。

習近平會否被冠以領袖稱號，是外界對二十大的其中一個關注點，有分析，如成事，代表習的影響力將無出其右。中共建國後，僅有毛澤東曾被尊稱為領袖。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
政治 習近平 中國

下一篇文章

【中共二十大】最新消息匯總（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

WSJ：美擴大出口管制 中國芯片廠美籍高層面臨抉擇
WSJ：美擴大出口管制 中國芯片廠美籍高層面臨抉擇
【中共二十大】最新消息匯總（不斷更新）
【中共二十大】最新消息匯總（不斷更新）
【中共二十大】習近平：堅持人民至上、生命至上 堅持動態清零
【中共二十大】習近平：堅持人民至上、生命至上 堅持動態清零
【中共二十大】胡錦濤、溫家寶現身 江澤民、朱鎔基未出席
【中共二十大】胡錦濤、溫家寶現身 江澤民、朱鎔基未出席
【中共二十大】外媒分析習近平報告：未來更關注地緣和意識形態安全
【中共二十大】外媒分析習近平報告：未來更關注地緣和意識形態安全
中共二十大開幕 習近平作報告
中共二十大開幕 習近平作報告
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款