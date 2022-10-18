【中共二十大】李克強：當前經濟正回穩向上 要深入落實穩經濟一攬子政策

內地延期公布第三季GDP等重磅經濟數據，繼發改委預告三季度經濟明顯回升後，總理李克強昨日（17日）也表示，當前中國經濟正回穩向上，要深入落實穩經濟一攬子政策，保持經濟運行在合理區間。他還強調，必須堅定不移推進改革開放。

深入落實穩經濟一攬子政策 保持經濟運行在合理區間

10月17日上午，李克強來到他所在的黨的二十大甘肅省代表團參加討論。

他提到，發展是黨執政興國的第一要務。要完整、準確、全面貫徹新發展理念，構建新發展格局，推動高質量發展，建設現代化經濟體系，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。當前中國經濟正回穩向上，要深入落實穩經濟一攬子政策，保持經濟運行在合理區間。

李克強又表示，全面學習貫徹黨的二十大精神，必須堅定不移推進改革開放。堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持和完善社會主義基本經濟制度，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用。堅持兩個「毫不動搖」，弘揚企業家精神。深化簡政放權、放管結合、優化服務改革，打造公平競爭市場環境。推進依法行政，保障和促進社會公平正義。推進高水平對外開放，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放。維護人民根本利益，在發展中保障和改善民生，讓現代化建設成果更多更公平惠及全體人民。

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李克強還表示，完全贊成習近平總書記代表十九屆中央委員會向大會所作的報告。報告總結了過去五年的工作和新時代十年的偉大變革，闡述了開辟馬克思主義中國化時代化新境界、中國式現代化的中國特色和本質要求等重大問題，對全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興進行了戰略部署，是指引未來的綱領性文獻。

李克強說，十年來黨和國家事業取得舉世矚目成就，是在以習近平為核心的黨中央堅強領導下、在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下全黨全國各族人民團結奮鬥取得的。全面學習貫徹黨的二十大精神，必須深刻認識新時代新征程中國共產黨的使命任務。團結帶領全國各族人民全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，是中國共產黨的中心任務。

李克強說，要高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深刻領悟「兩個確立」 的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，幹字當頭、擔當進取，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。

責任編輯：尹航

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