布林肯：北京決心在更短時間內實現統一

美國國務卿布林肯稱，北京決心加快統一時間表，不惜以武力手段來實現，重申美國將履行支持台灣自我防衛的承諾。他提到台海是國際海運要衝，以及台灣在芯片產業的重要性，警告一旦爆發危機，將衝擊全球經濟。中國國家主席習近平此前發表二十大報告時指，決不承諾放棄對台動武，保留一切必要選項。

布林肯周一（17日）出席在史丹福大學的座談會，他回應關於台灣的提問時稱，美國對台灣的政策歷經數十年、共和黨和民主黨政府輪替，就是堅持分歧必須以和平方式解決。他指北京近年改變對台方針，「若和平手段行不通，那就脅迫，若脅迫不起作用，那就以武力來實現其目標」，從根本上破壞台海現狀。

他提到台灣對全球經濟的重要性，指台灣生產晶片若因危機而中斷，全球會爆發經濟危機。確保和平解決兩岸分歧，對美國和全球各國都至關重要。

「我希望北京能回到重視和平解決兩岸分歧的立場，不要試著透過脅迫，或是更糟──透過武力，來推動目標。」布林肯稱，美國決心實現對台灣和台灣關係法的承諾，支持台灣自我防衛，美國也完全恪守「一個中國」政策，政策核心是和平解決分歧，若這變了，面對未來極具挑戰的環境，將前景堪憂。

習近平在周日（16日）發表二十大報告時指，堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。他又指，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，反對冷戰思維，反對干涉別國內政。

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責任編輯：陳建錫