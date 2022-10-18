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東航、南航等內地航企二十大後恢復多條國際航線

經濟脈搏 09:44 2022/10/18

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疫情大流行已持續兩年多，期間國際人員流動受限。隨著冬春航季臨近，內地多間航企發布新航季航班計劃，宣布恢復並增加多條國際航線。

東航、南航、海航恢復多條國際航線

據內媒界面新聞報道，從東航、南航、海航等航司獲悉，為盡快貫徹落實國務院關於逐步、穩妥增加定期國際客運航班的有關部署，公司迅速制定航班恢復方案，在多條國際航線上陸續恢復及增加航班。

東航方面稱，計劃於10月底恢復多條國際航線，包括上海—曼谷—青島、杭州/青島/南京/昆明—東京成田、青島/南京/煙台—首爾仁川、青島—迪拜等航線。自2022年10月30日冬春航季正式開啟後，東航計劃每周客運國際航線將增至42條108班。

此次新增的國際航線將於10月20日起逐步開始執行，進入11月，東航還將陸續恢復和加密杭州—馬尼拉、昆明—胡志明等國際航線。

據悉，今年7月以來，東航已逐步恢復多條國際航線。截至到10月中旬，東航每周可執行的國際航線數量已有25條54班。

南航方面表示，計劃10月起恢復廣州-雅加達、大連-東京成田航線。同時，在廣州—迪拜、廣州—馬尼拉、廣州-曼谷、廣州-金邊等航線上增加航班。

恢復並增加航班以後，南航國際航班將由原來的每周71班增加至每周86班（往返計為2班）。

海南航空方面稱，換季後，海南航空將繼續運營北京—布魯塞爾、北京—莫斯科、北京—貝爾格萊德、北京—柏林、北京—曼徹斯特、重慶—羅馬、重慶—馬德里、深圳—溫哥華、大連—東京、大連—首爾共10條往返國際客運航線。

同時，增頻重慶—羅馬國際航班至每周兩班，2022年冬春季海南航空將繼續加快國際航班的復航工作，以進一步滿足出入境需求。

【中共二十大】習近平：堅持人民至上、生命至上 堅持動態清零

今年6月份民航局發布會上，民航局運輸司司長梁楠表示， 在確保防疫安全前提下，有序安排國際航班運行既有利於中國經濟發展和中外人員往來，也是實現航空運輸業可持續發展的需要。

在國務院聯防聯控機制統籌下，民航局與部分國家商談，逐步、穩妥增加定期國際客運航班，滿足人員往來需要。

8月7日起，民航局還對國際定期客運航班熔斷措施進行調整優化，縮短熔斷時間、放寬熔斷標準，為國際航班恢復提供更為有利的條件。

責任編輯：尹航

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