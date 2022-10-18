多地首套貸利率跌破4% 官媒稱四季度樓市有望改善

人行9月底宣布調整房貸利率政策後，天津、石家莊、貴陽等多個城市的首套利率已降至4%以下，部分城市低至3.7%。官媒指，有將四季度市場加快修復。

《證券日報》統計，自上周末起，天津、石家莊等地銀行跟進下調首套房貸款利率，兩者多家銀行已分別將首套房利率從原來的4.1%，降至3.9%和3.8%，進行同樣操作的還有山東濟寧、廣州清遠及陽江、貴州貴陽、湖北武漢及宜昌、襄陽等，利率最低降至3.7%。未符合調整條件的城市，大多仍執行4.1%。

諸葛找房數據研究中心高級分析師關榮雪對該報指，利率再次下調為市場傳遞了積極信號，意味著買樓成本進一步降低，需求進一步釋放將有助於市場活躍度的提升，有助於穩固買家、地方政府等相關主體對樓市預期的信心。不排除在市場修復進程遇阻下，其他一二線城市房貸政策端逐步放寬。

東方金誠首席宏觀分析師王青指，今年前三季度居民中長期貸款大幅少增，主要是受新增居民房貸快速下滑拖累，與今年以來樓市銷量按年大幅下行相印證。這也是近期監管層持續引導居民房貸利率下調的主要原因，意味著調整房貸利率是影響居民中長期貸款及樓市走向的關鍵所在。

內地70大中城市樓價在8月份創下了近7年來最差表現，9月份的樓價數據原定明日（19日）公布，但國家統計局昨臨時宣布延期，未說明原因。

責任編輯：陳建錫