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納沙料明掠過海南南部 環島高鐵、海口市郊列車全線停運

社會熱點 11:46 2022/10/18

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颱風納沙昨日夜間增強為強颱風級。受其影響，海南島將有暴雨或大暴雨，今日12時起海南環島高鐵、海口市郊列車全線停運。中央氣象台今晨繼續發布颱風黃色預警和海上大風黃色預警，預計納沙明日將掠過海南島南部海面，強度迅速減弱。

今日8時，納沙中心位於海南省三沙市（西沙永興島）東北方向約235公里的海面上，強度維持強颱風級（14級，42米/秒）。預計今日日間納沙強度基本維持，晚上開始逐漸減弱；明日自東向西掠過海南島南部海面後，強度迅速減弱， 20日早晨或上午將在北部灣南部海面減弱消散。

氣象部門預料，18日至20日前後，海南島大部、廣東雷州半島南部、廣西南部等地將有中到大雨，其中海南島將有暴雨或大暴雨。另隨著冷空氣將繼續南下，江南南部、華南等地將降溫4~6℃，華南南部沿海局地降溫幅度可達8℃左右。

受颱風及冷空氣疊加影響，瓊州海峽渡輪今日凌晨3時起全線停航，廣州南沙客運港往返珠海海島線17至20日臨時停航。海南環島高鐵、海口市郊列車，目前計劃19日仍繼續全線停運。

責任編輯：易燕丹

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