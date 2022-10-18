英國防部：中國招募退役英空軍機師培訓解放軍

據英國國防部稱，中國已招募多達30名退役的英國飛行員幫助訓練中國人民解放軍的飛行員，其中一些人曾駕駛先進戰鬥機。一名高級官員表示，國防部擔心這種做法可能威脅到英國的國家安全。

據紐約時報報道，該官員透露，中國這樣做可以追溯到新冠疫情之前，但最近幾個月勢頭有所增加。但他稱，英國沒有明顯的法律手段來阻止退役飛行員接受中國軍隊的訓練合同。此外，這些合同利潤豐厚，每年約27萬美元，非常有吸引力。

報道稱，英國有《官方保密法》，這是一部涵蓋間諜、破壞和其他罪行的英國法律。但這些退役飛行員並沒有涉嫌違反。這名官員表示，英國決心加強對退役軍人的控制，以防止可能違反間諜法的訓練活動。

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英國國防部發言人指，招募退役英軍的做法並無違反英國法律，但當局正聯同其他國家，採取果斷措施制止有關情況。發言人又指，所有現役和退役軍人都須遵守官方保密法，當局亦正檢視保密協議，以及利用新《國家安全法》所提供的工具，應對安全威脅。

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據悉，中國已經將招募工作承包給第三方，即南非的一家私人試飛學院。中國招募的飛行員中沒有人駕駛過英國艦隊中最先進、最昂貴的戰鬥機，即F-35戰鬥機。

但據該官員稱，有幾名飛行員曾駕駛過台風、鷂式、美洲虎和龍卷風等老一代戰機。他說，儘管這些飛行員用中國飛機訓練中國空軍，但中方渴望學習英國和西方的戰術和程序。

責任編輯：李冰琪