【中共二十大】汪洋：「兩個確立」是應對一切不確定性的最大確定性

中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋昨日上午在西藏代表團討論二十大報告時表示，「兩個確立」既是全黨意志和民心所向，也是應對一切不確定性的最大確定性。

新華社報道，中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧在貴州省代表團表示，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟「兩個確立」決定性意義。

中央政治局常委、中紀委書記趙樂際在內蒙古代表團表示，要把新時代10年變革與中共百年奮鬥歷程貫通起來，進一步深刻領悟「兩個確立」的決定性意義。

▲ 汪洋：「兩個確立」是應對一切不確定性的最大確定性

中共中央政治局常委、國務院副總理韓正參加二十大海南省代表團討論時表示，要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。充分認識新時代10年偉大變革的里程碑意義，按照黨的二十大報告部署，堅定不移推進中華民族偉大復興歷史進程。

韓正亦提到，要進一步高標準推進海南自由貿易港建設。要聚焦貿易和投資自由化便利化，加強制度集成創新，加快完善基礎設施，強化風險防控，推動海南全面深化改革開放不斷取得新進展。

「兩個確立」指確立習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位。

責任編輯：李冰琪