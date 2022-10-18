仙氣女老師深圳求職無果 流浪街頭2個月：什麼也不想做

河南一名女老師為尋找高薪工作機會，毅然辭掉家鄉的工作，獨自一人到深圳闖蕩，未料2個月過去，不但沒有找到工作，身上的錢也快花光，甚至連住的地方也沒有，每天只能流浪在「天橋底」過夜，她直言「現在什麼也不想做」。

網傳影片顯示，深圳寶安龍華區一處天上橋，一名穿白色洋裝、綁著公主頭的女子連續幾天就地過夜。她衣著乾淨、妝容精緻，看起來不像一般流浪者，引發廣泛關注，內地專門幫助流浪者的網紅「楊哥」亦前來查看情況。

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女子透露，她是來自河南開封的數學老師，因聽說深圳是大城市工作機會多，教師薪金可達1萬至2萬元人民幣（折合約1.1萬至2.2萬港元），遂辭去家鄉工作到深圳闖蕩。但面對激烈的競爭，她在深圳待了2個月都未找到工作，連面試機會也沒有，如今錢快花光，連吃飯都成問題，更遑論住宿。

她沮喪地說，「對找工作有些氣餒，現在什麼也不想做」，但也表示不願意回家鄉，怕成別人笑柄，只能到處看看還有否屬於自己的機會。

事件引發熱議，不少網民表示，大城市雖然收入高，但競爭更激烈，建議她還是趕快回家鄉，「平平淡淡的生活也很幸福」、「我也去城市打拚過，現在還不是回家鄉了」。另有網民認為女子炒作，質疑事件真偽，反問「流浪了2個月還能妝容精緻、秀髮水潤、衣著靚麗？」

責任編輯：易燕丹

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