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二十大前後在岸人民幣成交顯著縮量 機構看守住7.3

經濟脈搏 09:29 2022/10/19

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中共二十大召開期間，官方維穩態度明確，加上美元強勢預期不減、疫情等因素，在岸人民幣（CNY）近期成交明顯縮量，投資者多選擇減少交易及觀望。市場機構指，如美元指數未明顯升穿120，人民幣也有望守住7.30元水平。人幣中間價今下調至7.1105，創三周新低，在岸價至發稿在7.19至7.20徘徊。

中國外匯交易中心數據，進入10月份，在岸人民幣兌美元即期日成交規模明顯下降。截至周初的5天移動平均成交量降至303億美元，創6月份以來最低，逐步接近二季度受上海疫情衝擊時的偏低水平。4月份時受疫情封控措施影響，遂指標一度降至200億美元一線。

彭博社指，人民幣隨其他非美貨幣對強勢美元的下跌已持續近半年，在其他國家央行出手干預本國匯率之際，人行更多通過口頭引導和包括中間價、外匯存款準備金、遠期售匯風險準備金等柔性手段，將人民幣大體穩定在7.2元附近。這些政策不可避免地對匯率交投起到了抑制作用。

綜合多位交易員指，央行和外匯市場自律機制上月底再強調銀行自營交易應遵守此前代客比的規定，疊加二十大影響，境內中資銀行近期自營交易明顯謹慎。他們指，人行開始對遠期售匯類業務徵收20%外匯風險準備金後，客盤遠期購匯業務也明顯受到抑制，銀行在即期市場上的平盤操作相應減少。

窄幅波動欠吸引力

受新冠疫情影響，部分銀行仍對交易員採取輪換排班的方式規避風險，同時受美元加息和人民幣貶值預期影響，出口商結匯意願近期也有所下降，「人民幣中間價緊盯在7.1元附近，即期匯率在7.2附近盤整，這一價位對於買賣雙方都沒甚麼吸引力。」法國巴黎銀行大中華區外匯和利率策略主管王菊在採訪中說。

人民幣成交意願和投機熱情都大為降溫，也意味著當前人民幣脫離一籃子獨立貶值的風險不高。王菊認為，在其他亞洲央行干預匯率之際，中國央行也需要採取措施穩定匯率，以維護有管理的浮動匯率制度的信譽。她預計只要美元指數未明顯升穿120，人民幣也有望守住7.20至7.30元附近水平。

責任編輯：陳建錫

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