官媒解讀二十大報告 稱房地產市場保持政策定力

中共二十大報告提發展租購並舉，官媒評論指，這表明中國在住房領域將繼續保持政策定力，將堅持「房住不炒」定位，住房租賃將發揮更重要作用。

國務院轄下《經濟日報》指，中國未來將進一步健全「兩個體系」，一個是住房市場體系，另一個是住房保障體系，兩者缺一不可。對於房地產市場，將堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，努力實現穩地價、穩房價、穩預期目標，完善人房地錢四個要素聯動機制，以人定房、以房定地、以房定錢。

在住房保障方面，中國已明確國家層面住房保障體系的頂層設計，提出加快完善以公租房、保障性租賃住房、共有產權住房為主體的住房保障體系。將以大力發展保障性租賃住房為重點，進一步規範發展公租房，因地制宜發展共有產權住房，穩步推進棚戶區改造，著力增強保障性住房供應，滿足基本住房需求。

文章又指，租購並舉意味著住房租賃將在解決住房問題中發揮更加重要的作用，長期以來，中國存在住房「售賣一條腿長，租賃一條腿短」的問題。當前，中國正在加快補齊住房租賃短板，各項規章制度不斷出台。在市場租賃住房需求的驅動下，相關政策的引領下，住房租賃市場有望發展得更加成熟完善。

責任編輯：陳建錫