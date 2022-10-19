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德國外長：要從對俄政策吸取教訓 謹慎處理對華關係

國情動向 11:12 2022/10/19

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德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）周二（18日）表示，德國必須避免在與中國關係中，重複近年來對俄關係中犯下的錯誤。

據美媒報道，貝爾伯克說，德國必須面對相信國際法與合作的國家與專制政權國家之間的「制度競爭」。

貝爾伯克在一場外交政策論壇上說，「我們首先必須從近幾十年來我們對俄政策的錯誤中吸取教訓，」「我非常明確地表示，單方面的經濟依賴使我們面臨政治勒索。」

「就俄羅斯而言，現在已經是覆水難收，」貝爾伯克說。她承認德國無視東歐夥伴關於其依賴俄羅斯能源的警告。「我們必須確保我們不會再犯這樣的錯誤，這意味著我們必須在對華政策中，更強烈地考慮這一點。」

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她指出，總理朔爾茨（Olaf Scholz）政府正在制定的「國家安全戰略」將包括德中戰略；並且將該戰略納入歐盟的戰略。

過去二十年來，儘管東歐國家對直接連接俄羅斯和德國的天然氣管道項目感到厭惡；但德國歷屆政府加強了與俄羅斯的經濟聯繫，特別是在能源領域。由於俄羅斯入侵烏克蘭後關係急劇惡化，柏林一直匆忙地尋找替代天然氣供應。自8月底以來，俄羅斯一直沒有向德國輸送天然氣。

近年來，德國企業在中國投入巨資。而中國成為德國最大的貿易夥伴之一。自去年12月上任以來，朔爾茨政府對北京態度比其前任更為謹慎。朔爾茨首次訪問亞洲去了日本，而不是中國。貝爾伯克在這個問題上的態度則更為強硬。

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上周，朔爾茨在德國一次重要的機械工業會議上表示，全球化是成功的，而「脫鉤是錯誤的答案」。「我們不需要將自己與少數幾個國家脫鉤；我們必須繼續與各個國家做生意。我明確地說，也要與中國做生意，」他說。「但我們必須確保我們也與世界其它地區進行貿易，並考慮到亞洲、非洲和南美洲的其它地區。」

責任編輯：尹航

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