希望工程「大眼睛」少女 30年後成二十大代表

30多年前，蘇明娟是交不起學雜費而面臨失學的上百萬名中國小學生之一。她在安徽一間簡陋教室裏讀書的模樣被媒體拍到，此後以「大眼睛」的代號，成為救助貧困地區失學兒童「希望工程」的招牌面孔。如今，蘇明娟已作為黨代表出席在北京舉行的二十大會議。

受中國青少年發展基金會委托，紀實攝影家解海龍拍攝一組「我要讀書」的照片，其中有一張「大眼睛」的照片尤其引人注目。在那張黑白豎圖中，手握鉛筆的女孩蘇明娟抬著頭，一雙又大又亮的眼睛充滿了對知識的渴望。

「大眼睛」女孩的照片自1992年起在中國各種報刊刊發，蘇明娟也意外成為希望工程的「代言人」。此後，在「希望工程」的資助下，蘇明娟順利完成學業，並於2002年考入安徽大學金融管理系。

如今蘇明娟已成家立業，任工行安徽省分行人力資源部總經理助理，也是安徽團委兼職副書記。她對青少年事業、對希望工程有了更深的認識和思考，並發起助學基金，2018年至今已籌集約490萬元人民幣，參與建設了5所希望小學。

黨的二十大報告稱，中國已經建成世界上規模最大的教育體系。蘇明娟的孩子正在上學，她偶爾才會用自己吃過的苦教育孩子，「完全是兩個時代的人，說多了，她們沒辦法想像。」

責任編輯：易燕丹

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