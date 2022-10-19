【中共二十大】工信部：建設戰略科學家梯隊 培養大批卓越工程師

中共二十大報告提及，健全新型舉國體制，實現高水平科技自立。工信部發布《意見》提出，建設戰略科學家梯隊，立足工業和信息化重點領域，堅持實踐標準，從國家重大項目擔綱領銜專家中推薦一批戰略科學家人選；培養大批卓越工程師。

實施卓越工程師薪火計劃 建設愛黨報國工程師隊伍

工信部網站昨日（18日）發布《工業和信息化部關於加強和改進工業和信息化人才隊伍建設的實施意見》。《意見》提出，建設戰略科學家梯隊，立足工業和信息化重點領域，堅持實踐標準，從國家重大項目擔綱領銜專家中推薦一批戰略科學家人選。堅持長遠眼光，有意識地發現和培養更多工業和信息化領域具有戰略科學家潛質的高層次複合型人才。

面向工業和信息化戰略急需領域，遴選支持一批科技領軍人才和創新團隊，在一線實踐中培養造就人才。發揮科技領軍企業，部屬高校，部屬科研院所等作用，組織產學研協同攻關，在人才梯隊配套，科研條件配套，管理機制配套方面給予特殊政策，加快關鍵核心技術突破。

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引導和支持政產學研等各方力量，著力培養一支政治素質高，創新活力強的青年科技人才隊伍。組織實施工信青年科技服務團項目，引導優秀青年科技人才向重點企業流動。建立健全以信任為基礎的青年科技人才支持機制，在重大項目資源分配等方面予以傾斜性支持，支持青年科技人才挑大梁，當主角。完善青年科技人才評價體系，加強和改進部系統高級職稱評審工作，提高40周歲以下青年入選比例。提高部系統博士後流動（工作）站建設質量。引導和支持用人單位在薪酬待遇，住房，子女入學等方面加大支持力度，解決青年科技人才的後顧之憂，讓他們安身，安心，安業。

培養大批卓越工程師。組織實施卓越工程師薪火計劃，在工業和信息化領域著力建設一支愛黨報國，敬業奉獻，具有突出技術創新能力，善於解決複雜工程問題的工程師隊伍。支持有條件的省（區，市）結合自身產業特色，建立健全卓越工程師評價體系。

此外，加大企業經營管理人才培養力度。繼續實施企業經營管理人才素質提升工程，深入推進中小企業經營管理領軍人才培訓項目，支持培訓資源向產業鏈「鏈主」企業，製造業單項冠軍企業，專精特新「小巨人」企業，專精特新中小企業等優質企業傾斜。

責任編輯：尹航

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