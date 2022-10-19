【中共二十大】最高法：加強反壟斷司法 依法規範和引導資本健康發展

中共二十大新聞中心今日上午10時舉行第三場記者招待會。最高法院黨組副書記、分管日常工作的副院長、一級大法官賀榮在會上表示，將進一步加強反壟斷和反不正當競爭司法，依法規範和引導資本的健康發展。

賀榮表示，新時代的十年來，人民法院堅持嚴格依法保護知識產權，有力服務創新驅動發展和科技強國建設。

其中，司法保護的範圍和力度不斷加大，目前知識產權審判範圍已經涵蓋專利商標著作權、地理標誌的權利保護以及不正當競爭壟斷行為不一致等相關案件，糾紛的類型越來越多樣，2013年以來審結一審知識產權案件273.8萬件，平均年增長24.5%。

依法審理電商平台二選一、大數據殺熟案件

此外，人民法院激勵創新創造的能力和效果更加彰顯，出台了涉及植物新品種權，商業秘密保護，懲罰性賠償等司法解釋，依法保護發明創造和創新主體的合法權益，服務高水平的科技自立自強，嚴厲打擊假冒偽劣、套牌侵權等違法犯罪，促進種業自主創新，出台了人民法院服務建設全國統一大市場的意見。

【中共二十大】習近平：十八大以來 大政方針和工作部署完全正確

【中共二十大】工信部：建設戰略科學家梯隊 培養大批卓越工程師

另加強反壟斷和反不正當競爭司法，維護公平競爭的市場秩序，依法審理電商平台二選一、大數據殺熟等案件。不斷加強對新就業形態勞動者和消費者合法權益的保護，促進數字經濟平台經濟規範、健康發展。

賀榮說，人民法院在服務科教興國戰略中發揮著不可或缺的重要的作用。我們將繼續加大知識產權的司法保護力度，為實現高水平科技自立自強提供有力的司法服務。將推動健全大數據、人工智能、基因技術等領域知識產權的保護規則，進一步加強反壟斷和反不正當競爭司法，依法規範和引導資本的健康發展。進一步實現行政、執法、司法有機銜接，提升全鏈條保護能力和水平。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁