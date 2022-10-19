【中共二十大】政法委：二十大報告23次提到「法治」體現黨中央高度重視

中共二十大新聞中心今日上午10時舉行第三場記者招待會，中央政法委副秘書長誾柏表示，總書記習近平在二十大開幕會上的報告中23次提到「法治」，充分體現黨中央對法治工作的高度重視。

誾柏稱，習近平法治思想是黨的十八大以來在法治中國建設最重要的標誌性成就，也是黨百年來提出的最全面、系統和科學的法治思想體系，在中國特色社會主義法治建設的進程中具有重大意義。

他指出，十八大以來，在習近平法治思想指引下，在法治中國建設領域取得多項重要的成就，包括中國特色社會主義法治體系建設加快推進，完備的法律規範體系、高效的法治實施體系、嚴密的法治監督體系、有力的法治保障體系、完善的黨內法規體系加快形成。截至今年9月底，現行有效法律有293件，行政法規有598件，地方性法規有13000多件。10年來，制定和修訂159部中央黨內法規。

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社會公平正義法治保障亦更為堅實。誾柏表示，法律面前人人平等保障機制不斷完善，人權法治保障顯著加強，嚴格規範公正文明執法水平不斷提高，切實保證了人民群眾依法享有廣泛的權利和自由、承擔應盡的義務。

誾柏表示，下一步要重點抓好的第一件事，是完善以憲法為核心的中國特色社會主義法律體系。他強調，憲法是國家根本法，是治國理政的總章程，要全面加強憲法實施和監督，切實維護憲法的尊嚴和權威。要把憲法作為最高的法律規範，深入推進科學立法、民主立法、依法立法，加強重點領域、新興領域、涉外領域立法，注重把社會主義核心價值觀融入立法，促進中國特色社會主義法律體系更加科學完備、統一權威。

責任編輯：易燕丹

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