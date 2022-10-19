李寧新品被指似侵華日軍軍服 官方解釋：創意源於中國古代服飾

中國服裝品牌李寧 （02331） 近日因一組新品羽絨服受到輿論關注，有人認為新品如同侵華日軍的軍服，李寧股價一度暴跌。今日李寧發出官方回應致歉，並指此次引發爭議的飛行帽設計源於中國古代服飾。

9月20日，李寧在湖北一座機場舉辦以飛行為主題的大秀。引發爭議的一套羽絨服飾出現在以「神工天物」為主題的板塊中。介紹稱，「從中國古代飛行器中的榫卯、鬥拱等元素汲取靈感，融合現代飛行塗鴉文化畫，以粉蠟色和深橄欖綠為主色，講述著人們不斷探索，征服天空的嘗試和創造」。

▲ 內媒圖片

然而，就是這套深橄欖綠為主色的羽絨服將李寧推上了風口浪尖。有網友指出這款衣服與當年侵華日軍軍服十分相似。還有人在社交媒體平台上貼出了對比圖，稱其從配色到帽子的設計，簡直就是翻版。更多網友表示感受到不適。但也有網友認為蘇聯也有類似帽簾帽子。

一些網友紛紛在李寧官微和直播間進行留言，但面對爭議，截至目前，李寧官方微博中並未刪除涉及產品的相關圖片和相關內容。

受此次事件影響，10月17日，李寧股價在盤中一度暴跌13%，股價逼近今年創下的年內低點48.066港元。截至發稿，李寧股價為53.4港元。

10月19日上午，沈默幾天的李寧發出官方回應，稱高度關注近日網絡上出現對於秀款部分產品的討論，並對此次相關產品的設計及造型給大家帶來困惑和疑慮表示誠摯的歉意。李寧還解釋此次引發爭議的飛行帽設計源於中國古代頭盔、戶外防護帽及棉帽。

▲ 李寧今日發出聲明致歉（內媒圖片）

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責任編輯：尹航

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