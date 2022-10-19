「越南林志玲」海倫清桃夫婦爆詐騙 遭控用直銷APP吸上億台幣　

有「越南林志玲」之稱的藝人海倫清桃，被爆料和丈夫黃景裕利用「陌生開發APP」吸金上億元（新台幣，下同）、涉嫌詐騙，已有多名投資人聯合提告。對此，黃景裕斥為不實報導，今日上午已對相關媒體提告妨害名譽、誹謗。

據《鏡週刊》報導，近日有受害者出面指控今年初認識海倫清桃、黃景裕夫婦後，被推銷一款APP，其中的功能除了能讓陌生人配對、進行神準命理、人格分析外，還能幫助企業找人才及業績成長。若花3.5萬元開通VIP會員，就能無限次數使用，並可獲得分紅。

但他們加入數月後發現，APP不僅無法分紅，還像直銷一樣要不斷找下線；APP推出後亦沒有在APP商店上架，需掃描QR code才能下載。之後更揭發投入的錢都直接匯入黃景裕的私人帳戶，打客服專線詢問，卻轉到私人手機中，對方還自稱是黃景裕公司的總經理兼股東。

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另有受害者上網調查後發現，海倫清桃和黃景裕都是某直銷商的成員。由於該公司的領導曾違反《公平交易法》，受害者擔心投資的錢討不回來，所以決定提告。

黃景裕斥報導不實 已提告

對此，黃景裕表示公司是他一人獨資，因此投資的錢是匯入他的帳戶，若是投資人有問題與意見，一定會退款。他還稱，涉事APP去年11月才正式對外販售，目前後台統計總上線使用人數只有670個，正式簽約購買的人數只有17個，「何來吸金上億元？」

黃景裕說，周刊的記者曾向他查證爆料內容，他已明白告知那些都是不實指控，倘若刊登便將提告。而他上午已經到新北市淡水警分局，對周刊以及引述跟進報導的部分媒體，提出妨害名譽、誹謗告訴。

責任編輯：易燕丹

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