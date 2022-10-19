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【中共二十大】報告首提規範財富積累機制 學者料適當約束高收入群體

國情動向 18:16 2022/10/19

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中共二十大報告中「增進民生福祉」部分提到，紮實推進「共同富裕」，規範收入分配秩序，規範財富積累機制。有學者指出，規範財富積累機制的說法是首次提出，預計將適當約束規範高收入群體過快的財富增長速度，促進社會更長期可持續發展。

中共總書記習近平發表的報告中提到：

我們要實現好、維護好、發展好最廣大人民根本利益，緊緊抓住人民最關心最直接最現實的利益問題，堅持盡力而為、量力而行，深入群眾、深入基層，採取更多惠民生、暖民心舉措，著力解決好人民群眾急難愁盼問題，健全基本公共服務體系，提高公共服務水準，增強均衡性和可及性，紮實推進共同富裕

我們要完善分配制度，堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存，堅持多勞多得，鼓勵勤勞致富，促進機會公平，增加低收入者收入，擴大中等收入群體，規範收入分配秩序，規範財富積累機制。

中新社引述浙江大學共享與發展研究院院長李實表示，報告中的「規範財富積累機制」是首次提出，當前中國財富積累速度很快，但財富差距擴大，在推動共同富裕下需規範財富積累機制，增強財富分配公平性，縮小財富分配差距。

習近平赴遼寧錦州考察調研 談及共同富裕和東北振興（組圖）

人行顧問談共同富裕：堅尼系數要降到0.4以下

李實表示，促進機會公平是要打破一切不合理的限制和障礙，令勞動力市場保持公平競爭，沒有身份歧視，推動建立全國統一大市場。

南方科技大學副校長兼商學院代理院長金李表示，相對於高收入人群，中低收入群體財富增長緩慢，而且風險波動性較大，所以要大力發展針對中低收入群體的財富管理，同時在保護合法私有財產下，適當約束規範高收入群體過快的財富增長速度，促進社會更長期可持續發展。

浙江代表團新聞發言人、浙江省委常委、宣傳部部長王綱在記者會提到共同富裕時說，共同富裕並非一蹴而就，需久久為功、紮實推進，既「慢不得」又「急不得」。一要做大蛋糕，二要縮小差距。此外，還要豐富精神，及數字變革。

官媒解讀二十大報告 稱房地產市場保持政策定力

二十大報告15部分 一文速覽有哪些重點

責任編輯：尹航

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