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【中共二十大】新疆代表團談人權：辦好自己事 堅決反制外界政治操弄

國情動向 15:17 2022/10/20

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中共二十大報告提到，堅持走中國人權發展道路，推動人權事業全面發展。美西方多次表達對中國，尤其是對新疆的人權指控，據本報專訪，新疆代表團表示，堅定辦好自己的事，堅決反制外界政治操弄，將充分運用法律武器，反制裁、反幹涉、反制「長臂管轄」。

新疆代表團：涉疆問題不是人權問題

新疆代表團表示，近年來，新疆社會大局穩定、人民安居樂業，以美國為首的西方反華勢力，不願看到一個和諧穩定的新疆，打著「人權」的幌子，不遺余力地污蔑抹黑、打壓制裁新疆，妄圖把新疆搞亂，充分暴露了其「以疆制華、以恐遏華」的政治圖謀和險惡用心。

新疆代表團批評，以美國為首的一些西方國家揣著明白裝糊塗，偏把涉疆問題歪曲為所謂「人權」問題，炮制一些讓人啼笑皆非的謊言來欺世盜名。新疆代表團再次重申，涉疆問題根本不是什麽人權問題，而是反暴恐、去極端化和反分裂問題。

巴切萊特離任前發表新疆人權報告 中方斥干涉中國內政

將用法律回應美國 並助新疆企業開闢市場

對於美國出台的涉新疆產品禁令，新疆代表團表示，將在堅定不移辦好自己的事的同時，堅決予以反制。充分運用法律武器，反制裁、反幹涉、反制「長臂管轄」 ，堅決挫敗美國利用輿論戰、貿易戰、法律戰向新疆施壓圖謀。認為美國出台涉新疆產品禁令，嚴重損害中美兩國企業和消費者切身利益，損害全球產業鏈供應鏈穩定，不利於全球通脹緩解，不利於世界經濟復甦，這一不得人心的做法注定要失敗。

新疆棉花採摘期到 這樣對付美國禁令？

涉疆禁令生效 美稱正團結盟友反對「強迫勞動」 中方曾嚴斥

此外，新疆還將加快絲綢之路經濟帶核心區建設，全面提升對外開放層次和水平，更好利用國際國內兩個市場、兩種資源，幫助受打壓制裁企業開辟更多廣闊市場。

本報記者：尹航

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