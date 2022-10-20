【中共二十大】新疆代表團：正確認識發展和穩定的關係 著力推動高質量發展

中共總書記習近平2014年赴新疆視察，之後明確將社會穩定和長治久安作為新疆工作總目標。今年7月，習近平再次赴疆並著重提到發展。對於新形勢下的新疆工作，新疆代表團表示，正確認識發展和穩定的關係，統籌發展和安全，賦予發展更多政治意義，推動發展成果惠及民生、凝聚人心。

為實現新疆工作總目標打牢物質基礎

據本報對新疆代表團的專訪，代表團表示，在2014年視察新疆之後，時隔8年，習近平再次親臨新疆，發表重要講話、作出重要指示，對推動事關長治久安的根本性、基礎性、長遠性工作作出戰略部署，對在新時代新征程上建設美好新疆提出殷切希望，為做好新形勢下新疆工作注入強大動力。

代表團表示，穩定是發展的前提，沒有穩定，發展就無從談起；發展是穩定的基礎，沒有發展，穩定最終也保不住。將堅決貫徹落實黨的二十大對全面建設社會主義現代化國家的戰略部署，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展。

完整準確貫徹新時代黨的治疆方略，牢牢扭住社會穩定和長治久安總目標，統籌發展和安全，賦予發展更多政治意義，推動發展成果惠及民生、凝聚人心，為實現新疆工作總目標打牢物質基礎。

兼顧向西開放和防疫 新疆：堅持「動態清零」

另外，新疆與多國接壤，疫情外防輸入壓力大。對於如何平衡好經濟發展和防疫，最大程度減輕貨運和人員來往的不便，代表團表示，目前，新疆已建成並對外開放運行的口岸有17個，除個別口岸在完善設施外，15個公路、鐵路、航空口岸實現了貨運通關、應開盡開，密切了與周邊國家的經貿往來。

中共二十大報告也提到，中國堅持對外開放的基本國策。新疆將深入貫徹落實習近平重要要求，加快建設對外開放大通道，著力打造向西開放的橋頭堡。同時，堅決落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，堅持「外防輸入，內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，認真落實國務院第九版防控方案，進一步加大科學化、精準化防疫力度，因時因勢優化調整疫情防控措施，確保人流物流暢通，助力絲綢之路經濟帶核心區建設。

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本報記者：尹航

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