【中共二十大】廣東副省長︰大灣區建設具明顯成效 體現在4方面

廣東省委常委、常務副省長張虎表示，廣東舉全省之力來推動粵港澳大灣區的建設，形成了以珠三角為主陣地，全省全力參與粵港澳大灣區建設的工作格局。

同時，堅守「一國」之本，善用「兩制」之力，堅定不移地貫徹「一國兩制」的方針，與港澳有事好商量，有事多商量，積極的探索一策三地、一規三地，認為大灣區建設取得了明顯的成效。接下來將努力將粵港澳大灣區打造成世界級的灣區。

加強科技創新協同 打造世界級灣區

中共二十大新聞中心今日舉行集體採訪，張虎表示，大灣區建設成效主要體現在4個方面，一是經濟實力上了一個新台階。 大灣區整個經濟總量從2017年的10.2萬億，升至2021年的12.6萬億，表明大灣區不到1%的國土面積，創造出約佔全國11%的經濟總量。大灣區現有世界500強企業24家，高新技術企業5.7萬家，經濟實力顯著增強。

二是科技創新邁出了新步伐。加快推進大灣區國際科技創新中心和綜合性國家科學中心的建設，加強了三地的科技創新協同。廣東將內地1萬多台科學儀器向港澳開放，並與港澳一起聯合建了20多個聯合實驗室。同時加快推進大灣區人才高地建設。近期世界知識產權組織全球創新指數報告顯示，深圳、香港、廣州這一科技集群，連續三年排名在全球第二。

三是軟硬聯通取得了新的進展。「硬聯通」包括基礎設施的互聯互通，建成了港珠澳大橋、廣深港高鐵等標誌性工程；推進軌道上的大灣區建設，基本形成了一小時的生活圈。大灣區的機場旅客的吞吐能力和港口集裝箱的吞吐量，居全球四大灣區之首。「軟聯通」方面，主要是聚焦規則銜接，機制對接。現在已經有1萬多家港澳企業通過便利的途徑實現登記備案，有3100多名港澳專業人士獲得了內地的註冊職業資格。

四是重大的合作平台取得了新的成效。在橫琴工作的高端人才、緊缺人才，落實稅收優惠政策；前海的製度創新成果顯著，在全國複製推廣的案例達65項；南沙的開發開放的政策陸續出台，三大平台生機勃勃，前景無限。

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責任編輯：蒯宇澄