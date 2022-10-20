  • 24°C
香港時間 : 20221020日 (週四) 10:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國傳與台灣合作生產軍備 華府：檢視所有選項

國情動向 09:42 2022/10/20

分享：

分享：

台當局正尋求向美國購買海馬斯（HIMARS）火箭系統。

美國據報正著手與台灣合作生產軍備，以讓台灣更快取得武器，並加強對中國的阻嚇能力。美國國務院稱正檢視所有選項，強調維護台灣安全至關重要。

《日經亞洲》引述消息人士指，有關合作生產軍備的計畫正展開初步討論，可能由美國軍火商提供技術，再在台灣製造，或利用台灣製造的零件在美國生產。但預計討論需時，或會持續至明年。另外，拜登政府正針對向台灣提供軍備和零件的事宜詢問盟友意見，為鼓勵其他國家提供台灣安全協助奠定基礎。

報道指，一般由美國政府批准軍售到完成交付，需時幾年至10年不等，而美軍認為中方可能在2027年前掌握奪台能力，代表台灣加強自衛能力的時間有限。

美台商會會長韓儒伯向路透社透露，計畫處於開始階段，成員中有多個美國國防承包商，暫未確定會包括哪些武器，可能著重於彈藥及導彈技術方面。他同時提到，軍火商必需先從州政府、國防部獲得聯合生產許可證，出於對關鍵技術外流的顧慮，政府內部可能會反對頒發許可證。

美國國務院發言人回應路透查詢時未正面回應，稱正在考慮所有選項，以確保符合《台灣關係法》下盡快將軍備移交，「美方相信迅速移交相關技術與服務，對台灣安全不可或缺」。中國外交部已多次表明反對美台軍事聯繫和美國對台出售武器，將對損害中國主權安全、干涉中國內政的行徑予以堅決回擊。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
兩岸關係 中美關係 軍備 外交 軍事 台灣 美國 中國

下一篇文章

【中共二十大】最新消息匯總（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中共二十大】新一屆中央委員會和中紀委名單通過 交代表團醞釀
【中共二十大】新一屆中央委員會和中紀委名單通過 交代表團醞釀
中共發布國際形象宣傳片 稱立志於中華民族千秋偉業 （有片）
中共發布國際形象宣傳片 稱立志於中華民族千秋偉業 （有片）
德國外長：要從對俄政策吸取教訓 謹慎處理對華關係
德國外長：要從對俄政策吸取教訓 謹慎處理對華關係
【中共二十大】台灣代表批台青自詡小確幸 把頭埋在沙堆裡
【中共二十大】台灣代表批台青自詡小確幸 把頭埋在沙堆裡
【中共二十大】報告首提規範財富積累機制 學者料適當約束高收入群體
【中共二十大】報告首提規範財富積累機制 學者料適當約束高收入群體
【中共二十大】最新消息匯總（不斷更新）
【中共二十大】最新消息匯總（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款