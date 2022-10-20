美國傳與台灣合作生產軍備 華府：檢視所有選項

▲ 台當局正尋求向美國購買海馬斯（HIMARS）火箭系統。

美國據報正著手與台灣合作生產軍備，以讓台灣更快取得武器，並加強對中國的阻嚇能力。美國國務院稱正檢視所有選項，強調維護台灣安全至關重要。

《日經亞洲》引述消息人士指，有關合作生產軍備的計畫正展開初步討論，可能由美國軍火商提供技術，再在台灣製造，或利用台灣製造的零件在美國生產。但預計討論需時，或會持續至明年。另外，拜登政府正針對向台灣提供軍備和零件的事宜詢問盟友意見，為鼓勵其他國家提供台灣安全協助奠定基礎。

報道指，一般由美國政府批准軍售到完成交付，需時幾年至10年不等，而美軍認為中方可能在2027年前掌握奪台能力，代表台灣加強自衛能力的時間有限。

美台商會會長韓儒伯向路透社透露，計畫處於開始階段，成員中有多個美國國防承包商，暫未確定會包括哪些武器，可能著重於彈藥及導彈技術方面。他同時提到，軍火商必需先從州政府、國防部獲得聯合生產許可證，出於對關鍵技術外流的顧慮，政府內部可能會反對頒發許可證。

美國國務院發言人回應路透查詢時未正面回應，稱正在考慮所有選項，以確保符合《台灣關係法》下盡快將軍備移交，「美方相信迅速移交相關技術與服務，對台灣安全不可或缺」。中國外交部已多次表明反對美台軍事聯繫和美國對台出售武器，將對損害中國主權安全、干涉中國內政的行徑予以堅決回擊。

責任編輯：陳建錫