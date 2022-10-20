內地10月LPR不變 分析稱仍具調降空間

人公布，10月貸款市場報價利率（LPR）維持不變，符合市場預期。1年期LPR報3.65%，5年期以上LPR報4.3%。人行開展5000億元中期借貸便利（MLF）操作和20億元公開市場逆回購操作，利率2.75%、2%，與此前保持一致。市場人士 預計LPR 尤其是5年期以上LPR在，今年內仍有繼續調降空間。

東方金誠首席宏觀分析師王青指，10月份MLF利率保持不變，意味著當月LPR報價基礎未發生變化。但9月份包括活期存款利率在內，商業銀行啟動新一輪存款利率下調，下調幅度整體上明顯大於4月份開啟的年內首輪存款利率下調。近期銀行資金成本會出現較大幅度的邊際下行，增加報價行下調LPR報價加點的動力。王青還提到，近期企業貸款增速較快，1年期LPR報價有望保持穩定，這將引導四季度居民房貸利率更大幅度下行。

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部主管龐溟指，考慮到近期商業銀行淨息差已處於歷史低點、10月份與11月份有1.5萬億元MLF到期，未來有可能通過降準置換大部分到期的MLF，以降低銀行負債成本和息差壓力，緩解信用擴張主體的約束，釋放貨幣政策效能。

責任編輯：陳建錫