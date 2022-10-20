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【中共二十大】劉元春：只要管控好疫情 經濟增速可恢復到5%

經濟脈搏 11:20 2022/10/20

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中共二十大召開期間，國家統計局罕見推遲公布三季度經濟數據，外界關注疫情反覆下中國的經濟增速。內地學者劉元春認為，在管控好疫情的基礎上，中國經濟常態化恢復到5%左右的增長速度，應該沒問題。

據《中國新聞週刊》對上海財經大學校長劉元春的專訪，他談及高質量發展、中國改革開放、雙循環等方面。

目前著眼點：穩增長、防風險、控疫情

中共二十大報告提到，高品質發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務。

對於如何保證高質量發展不打折扣，劉元春認為，短期穩增長、防風險、控疫情這三點是目前很重要的基本著眼點。短期一定要堅定不移地使經濟擺脫目前復甦乏力的狀況，這就要求面對疫情和國際內外部不利因素的夾擊，通過短期宏觀政策的組合，以及中期的結構性改革和長期戰略的設定，綜合推動中國經濟在短期、中期間的匹配，使經濟能穩定復甦，進入高質量發展的常態化軌道中。

至於全球疫情反覆對經濟有持續影響，以及全球經濟增長低迷，是否會影響中國2035年人均GDP要達到中等發達國家水平的目標。劉元春認為，目前經濟增速回落是全球現象，呈現出低增長、低貿易、低投資，同時高債務、高通脹、高風險的「三低三高」態勢。這些態勢可能會延續一段時期，不是短期現象。這反而為中國2035年相應目標的完成奠定了很好的基礎，因為他們的增速進一步降低，中國要達到中等發達國家水平的目標也更容易。

【中共二十大】報告首提規範財富積累機制 學者料適當約束高收入群體

因此一定要看到，中國經濟增長在全球「三低三高」態勢下，仍有自己的發展優勢。第一，中國目前的通貨膨脹不高，沒有歐美所遇到的宏觀調控多難問題；第二，中國還有廣大的縱深空間，一些中西部地區的發展速度依然能達到百分之六、七；第三，隨著新發展格局戰略的實施，國內大循環進一步發力，以內需為主導的增長模式開始顯現實力，創新驅動的動能轉換已經取得明顯成效。

劉元春說，我們應該有信心，在管控好疫情的基礎上，經濟常態化恢復到5%左右的增長速度，應該沒問題。在其他中等發達國家增速持續下降的過程中，我們趕超會相對更容易一點，從這個角度看不用太擔憂。

【中共二十大】李克強：當前經濟正回穩向上 要深入落實穩經濟一攬子政策

責任編輯：尹航

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