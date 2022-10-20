【中共二十大】外交部總結10年工作 稱習近平領航下成就舉世矚目

中共二十大新聞中心第四場記者招待會今日（20日）上午舉行，外交部官員介紹工作成果指，過去10年間，中國國家安全、發展利益得到有力維護，國際際影響力，服務國家經濟社會發展更加有力有效。中國外交在復雜嚴峻的國際形勢中攻堅克難，取得舉世矚目成就，根本在於總書記習近平的掌舵領航。

外交部副部長馬朝旭指，新時代10年，以習近平為核心的黨中央領導中國特色大國外交開拓進取，取得全方位、開創性歷史成就。

全方位、多層次、立體化的外交佈局日益完善：中國國建交國總數從172個增加到181個，與世界各國和地區組織建立夥伴關係的數量從41對增加到113對；推動中俄建立新時代全面戰略協作夥伴關係；提出中美關係應秉持相互尊重、和平共處、合作共贏三原則的正確方向；倡導中歐構建和平、增長、改革、文明四大夥伴關係。尤其是周邊戰略依托更加鞏固，同廣大發展中國家的團結合作更加密切。

國家主權、安全、發展利益得到有力維護：面對外部遏制打壓和無理干涉，中國開展了針鋒相對、堅定有力的鬥爭，連續拿下台灣當局9個所謂「邦交國」，國際社會堅持一個中國的格局更加鞏固。有力阻遏外部勢力干預香港事務；連續挫敗反華勢力對中國進行攻擊抹黑，捍衛了國家利益。

國國際影響力、感召力、塑造力顯著提升：中國以前所未有的廣度、深度、力度參與全球治理，成為維護多邊主義的中流砥柱；一場場主場外交精彩紛呈，一個個中國方案備受矚目，中國負責任大國形象更加深入人心。

服務國家經濟社會發展更加有力有效，與26個國家和地區簽署了19個自貿協定，推動《區域全面經濟夥伴關係協定》生效實施；「一帶一路」吸引149個國家和32個國際組織參與，中老鐵路、雅萬高鐵等大批標誌性項目紮實推進；守好「外防輸入」國門關；為20多個省區市舉行全球推介活動。

馬朝旭又指，中共十八大以來，中國前所未有地走近世界舞台的中央，實現中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程。中國外交之所以能夠在復雜嚴峻的國際形勢中攻堅克難、砥礪前行，根本在於習近平掌舵領航，根本在於習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平外交思想科學指引。

會上另用極大篇幅讚揚習近平的胸懷天下、統攬全局、審時度勢、高瞻遠矚、有非凡理論勇氣、卓越政治智慧等，強調習思想為中國外交指明了前進方向。

責任編輯：陳建錫