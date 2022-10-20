  • 25°C
香港時間 : 20221020日 (週四) 13:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中共二十大】外交部談與西方分歧 稱鬥爭是中國外交優良傳統

國情動向 12:32 2022/10/20

分享：

分享：

二十次新聞中心舉行第四場記者招待會，回應對中國外交政策的疑問，會上強調，中國堅持合作共贏，批評西方一些勢力逆歷史潮流而動，熱衷於拼湊小圈子，打「新冷戰」，大搞霸權霸凌，威脅世界秩序。中國不畏強權，敢於鬥爭、善於鬥爭是中國外交的優良傳統，將繼續發揚鬥爭精神。

國內媒體記者在會上分別提出，中國與西方的分歧擴大可能引致陣營分裂、「鬥爭」成中國外交的關鍵詞，中方維護主權利益時如何體現鬥爭精神等問題。

外交部副部長馬朝旭指，中國外交政策的目標明確，就是維護世界和平，促進共同發展，推動構建人類命運共同體。和平、發展、合作、共贏的歷史潮流不可阻擋，但一些勢力逆歷史潮流而動，以意識形態劃線，挑動陣營對抗。他指，世界分裂不符合任何人的利益，陣營對抗只會把世界帶進死胡同。

中國堅持以實際行動推動構建人類命運共同體，在總書記習近平親自引領推動下，從雙邊到多邊，在各領域、各方向都取得了實質性進展。從新冠疫情全球大流行和烏克蘭危機，進一步彰顯出構建人類命運共同體理念的真理意義。中方堅定站在歷史正確的一邊，堅定維護世界和平與發展中謀求自身發展。

中國外交將繼續發揚鬥爭精神

馬朝旭引述中共二十大報告內容指，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存時期，要準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪，必須堅持發揚鬥爭精神，增強全黨全國的志氣、骨氣、底氣，不信邪、不怕鬼、不怕壓，知難而進、迎難而上，統籌發展和安全，全力戰勝前進道路上各種困難和挑戰。

他列舉中國在反制佩洛西竄台、遏制外部勢力干涉台灣問題、助力香港國安法生效、挫敗「以疆制華」圖謀、反對各種單邊制裁等為例，強調敢於鬥爭、善於鬥爭是中國外交的優良傳統和鮮明特點，中國外交將繼續發揚鬥爭精神，提高鬥爭本領，始終挺立在維護國家利益和民族尊嚴的最前線。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 習近平 台灣 香港 中國 國際關係

上一篇文章

【中共二十大】報告中三個「新」 透露開放政策怎麼走

下一篇文章

【中共二十大】最新消息匯總（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中共二十大】工信部：建設戰略科學家梯隊 培養大批卓越工程師
【中共二十大】工信部：建設戰略科學家梯隊 培養大批卓越工程師
德國外長：要從對俄政策吸取教訓 謹慎處理對華關係
德國外長：要從對俄政策吸取教訓 謹慎處理對華關係
【中共二十大】最新消息匯總（不斷更新）
【中共二十大】最新消息匯總（不斷更新）
【中共二十大】台灣代表批台青自詡小確幸 把頭埋在沙堆裡
【中共二十大】台灣代表批台青自詡小確幸 把頭埋在沙堆裡
中共發布國際形象宣傳片 稱立志於中華民族千秋偉業 （有片）
中共發布國際形象宣傳片 稱立志於中華民族千秋偉業 （有片）
【中共二十大】報告首提規範財富積累機制 學者料適當約束高收入群體
【中共二十大】報告首提規範財富積累機制 學者料適當約束高收入群體
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款