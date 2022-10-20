【中共二十大】外交部談與西方分歧 稱鬥爭是中國外交優良傳統

二十次新聞中心舉行第四場記者招待會，回應對中國外交政策的疑問，會上強調，中國堅持合作共贏，批評西方一些勢力逆歷史潮流而動，熱衷於拼湊小圈子，打「新冷戰」，大搞霸權霸凌，威脅世界秩序。中國不畏強權，敢於鬥爭、善於鬥爭是中國外交的優良傳統，將繼續發揚鬥爭精神。

國內媒體記者在會上分別提出，中國與西方的分 歧擴大可能引致陣營分裂、「鬥爭」成中國外交的 關鍵詞，中方維護主權利益時如何體現鬥爭精神 等問題。

外交部副部長馬朝旭指，中國外交政策的目標明確，就是維護世界和平，促進共同發展，推動構建人類命運共同體。和平、發展、合作、共贏的歷史潮流不可阻擋，但一些勢力逆歷史潮流而動，以意識形態劃線，挑動陣營對抗。他指，世界分裂不符合任何人的利益，陣營對抗只會把世界帶進死胡同。

中國堅持以實際行動推動構建人類命運共同體，在總書記習近平親自引領推動下，從雙邊到多邊，在各領域、各方向都取得了實質性進展。從新冠疫情全球大流行和烏克蘭危機，進一步彰顯出構建人類命運共同體理念的真理意義。中方堅定站在歷史正確的一邊，堅定維護世界和平與發展中謀求自身發展。

中國外交將繼續發揚鬥爭精神

馬朝旭引述中共二十大報告內容指，中國發展進入戰略機遇和風險挑戰並存時期，要準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪，必須堅持發揚鬥爭精神，增強全黨全國的志氣、骨氣、底氣，不信邪、不怕鬼、不怕壓，知難而進、迎難而上，統籌發展和安全，全力戰勝前進道路上各種困難和挑戰。

他列舉中國在反制佩洛西竄台、遏制外部勢力干涉台灣問題、助力香港國安法生效、挫敗「以疆制華」圖謀、反對各種單邊制裁等為例，強調敢於鬥爭、善於鬥爭是中國外交的優良傳統和鮮明特點，中國外交將繼續發揚鬥爭精神，提高鬥爭本領，始終挺立在維護國家利益和民族尊嚴的最前線。

責任編輯：陳建錫