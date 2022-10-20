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【中共二十大】報告中三個「新」 透露開放政策怎麼走

國情動向 12:51 2022/10/20

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中共二十大報告中提到，堅持高水準對外開放。未來的開放政策將怎麼走，從報告中三個新提法可見一斑。商務部原副部長魏建國預計，中國將通過不斷縮減市場准入負面清單、落實競爭中性原則等措施，持續優化營商環境，與世界先進規則、規制等接軌。

中國將與更多有意願的貿易伙伴商簽更高水平的自貿協定，進一步提高貨物貿易零關稅比例，讓自貿協定更好惠及中國外貿。同時，防止「脫鉤斷鏈」。

新提法之一：「制度型開放」首次寫入黨代會報告

報告提出要推進高水平對外開放，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放。這是「制度型開放」首次寫入黨代會報告。

魏建國接受中新社採訪時稱，經過十年發展，中國現在已基本具備制度型開放的條件和環境，這是中共二十大要求穩步擴大這一更高層次的開放的最重要基礎。

在魏建國看來，今後中國擴大制度型開放料將雙管齊下：

  • 通過不斷縮減市場准入負面清單、落實競爭中性原則等措施，持續優化營商環境，與世界先進規則、規制等接軌
  • 在開展國際經貿合作過程中，推動那些已被實踐證明行之有效的中國管理、中國標準等「走出去」

新提法之二：報告提出要加快建設貿易強國，較十九大報告多了「加快」二字

中國已成為140多個國家和地區的主要貿易伙伴，連續5年穩居全球貨物貿易第一大國。但與此同時，受疫情、地緣政治緊張局勢升級、產業鏈供應鏈時有梗阻等因素影響，全球貿易前景堪憂。

分析人士認為，對中國而言，解決貿易「大而不強」問題正面臨前所未有的機遇和挑戰。這正是中共二十大提出加快建設貿易強國的重要背景之一。

據最新數據，中國已與26個國家和地區簽署了19個自由貿易協定，加入《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》（CPTPP）以及《數字經濟伙伴關係協定》（DEPA）的工作也在積極推進中。

【中共二十大】劉元春：只要管控好疫情 經濟增速可恢復到5%

魏建國稱，預計今後中國將與更多有意願的貿易伙伴商簽更高水平的自貿協定，進一步提高貨物貿易零關稅比例，讓自貿協定更好惠及中國外貿。

新提法之三：報告提及「維護多元穩定的國際經濟格局和經貿關系」 在黨代會報告中屬首次

目前，世界經濟格局正在經歷巨大變革。一方面，多極化勢頭日益明顯。據國務院發展研究中心課題組報告，未來除美歐日等發達經濟體外，新興經濟體實力將加速崛起，發展中國家在全球經濟地位中更加重要。

另一方面，烏克蘭危機之下，國際經濟格局有走向分裂的風險。世貿組織總干事伊維拉曾警告說，世界經濟有可能分化為多個不同的貿易集團，這對各國增長前景將產生重大影響。

魏建國稱，在此情況下，中共二十大此番提出維護「多元穩定的國際經濟格局和經貿關系」，意味著今後中國將更加注重將自身牢牢嵌入全球產業鏈供應鏈，與之深度交融，防止「脫鉤斷鏈」；在與發達經濟體保持經貿合作的同時，更加注重與發展中國家密切貿易投資往來。

國務院發展研究中心副主任隆國強認為，作為一個發展中大國，中國有能力運用自身的國際影響力，塑造有利於發展的外部環境。今後中國料將進一步加強與國際社會的互利合作，維護開放型世界經濟。

【中共二十大】報告首提規範財富積累機制 學者料適當約束高收入群體

責任編輯：尹航

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