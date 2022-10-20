【中共二十大】中聯部：不輸出中國模式 決不照搬別國政治制度

中共中央對外聯絡部副部長沈蓓莉說，中共不會對其他國家政黨的內部事務指手畫腳、輸出中國模式，同時也堅決不接受居高臨下、頤指氣使的說教，決不照抄照搬別國的政治制度。

據澎湃新聞報道，今日（20日）二十大新聞中心舉辦第四場記者招待會上，針對中共如何在外交中處理「互不干涉內部事務」與「互學互鑒」二者的關係提問，沈蓓莉說，「互不干涉內部事務」與「互學互鑒」是辯證統一關係，體現了中共尊重人類政治文明多樣性和推動人類政治文明進步的一貫立場。



她指出，「互不干涉內部事務」是各國政黨普遍共識和國際關係基本準則，是不同政黨保持自身獨立性的前提，應該平等相待、相互尊重。「互不干涉內部事務」也是人類政治文明多樣化發展的保障。多樣性是世界的基本特徵，推動構建人類命運共同體，不是以一種制度代替另一種制度，不是以一種文明代替另一種文明。選擇何種政治制度、何種發展道路，是各國政黨、各國人民自己的事。

沈蓓莉說，總書記習近平在二十大報告中指出，要堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，反對冷戰思維，反對干涉別國內政，反對搞雙重標準。

她還強調，中共將繼續與外國政黨深入開展治國理政經驗交流，共同加強自身的建設、提升治理能力、更好為民造福，攜手為人類文明發展作出政黨的貢獻。

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責任編輯：袁瑋婧