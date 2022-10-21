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官媒民調：過半中國青年已「俯視」西方

社會熱點 12:39 2022/10/21

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官媒《環球時報》公布最新民調指，過半中國青年正用「俯視」的心視看待西方，許多人認為中國在社會治安、歷史文化及人權狀況等方面已優於西方國家。

該調查以線上方面訪問全國100多個城市的青年（14歲到35歲），共收回1655份有效問卷，民調結果顯示，中國青年越來越自信，提到西方國家，39.3%人第一感覺是「平視」（對等、平視、沒甚麼感覺），54.6%人是「俯視」（沒甚麼了不起、鄙視、討厭）。兩者佔比超過93%，高於去年調查。

選擇「仰視」（羨慕、崇拜、尊重、自嘆不如）西方的受訪者大幅減少至3.9%，過往這項調查的佔比曾高達三成。

發展進步是中國青年自信的主因，在選擇「平視」的受訪者中，分別有20%認為原因是中國發展及實力提升，以及在國際舞台上發揮顯著作用。13.5%的人認為中國與西方在不同領域各具優勢，可以互相借鑒。另有9.4%的人覺得西方國家存在的各種問題，令中國青年看待它們時變成更加客觀。

對於中國在哪些領域優於西方，分別45.1%、40.5%受訪者選擇了社會治安及歷史文化，其次有34.3%的人認為是中國在對人權的尊重。

環時引述專家指，中國國力及海外影響力的增強全世界有目共睹，青年信心增強是很正常的。同時，中國迅速強大的過程中，社會始終很穩定，民眾普遍安居樂業，而西方國家近年來卻因為政治分裂、種族主義、政黨鬥爭等動盪不斷。中西方的鮮明對比，讓中國青年更有底氣。

責任編輯：陳建錫

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