【中共二十大】生態環境部：中國將用全球歷史最短的時間實現「雙碳」目標

二十大新聞中心今（21日）舉行第五場記者招待會。生態環境部黨組成員、副部長翟青表示，中國作為世界上最大的發展中國家，將完成全球最高碳排放強度的降幅，用全球歷史最短的時間實現碳達峰、碳中和。

翟青表示，過去十年，在習近平生態文明思想科學指引下，堅持綠水青山就是金山銀山的理念，堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，生態文明建設和生態環境保護發生歷史性、轉折性、全局性變化。

他指出，過去十年，中國以年均3%的能源消費增速支撐了平均6.6%的經濟增長。全國地級及以上城市細顆粒物（PM2.5）年均值由2015年的46微克/立方米，降至2021年的30微克/立方米，成為全球大氣質量改善速度最快的國家。

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翟青說，中國將應對氣候變化全面融入國家經濟社會發展總戰略，產業結構調整、能源結構優化、森林碳彙增加等各項工作取得進展。2020年，中國碳排放強度比2005年下降48.4%，超額完成向國際社會承諾的目標；2021年，中國煤炭佔能源消費總量比重由2005年的72.4%下降至56.0%，非化石能源消費比重達16.6%，可再生能源發電裝機突破10億千瓦，風、光、水、生物質發電裝機容量穩居世界第一。

翟續稱，中國將完成全球最高碳排放強度降幅，用全球歷史上最短的時間實現從碳達峰到碳中和；並堅持多邊主義，堅持公平、共同但有區別的責任和各自能力原則，積極推動《巴黎協定》的簽署、生效和實施。願與各方一道，積極參與應對氣候變化全球治理，為應對全球氣候變化貢獻中國力量、中國智慧、中國方案。

責任編輯：易燕丹

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