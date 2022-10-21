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【中共二十大】習近平主持主席團會議 通過中央委員名單草案

國情動向 14:48 2022/10/21

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習近平主持二十大主席團會議。（資料圖片）

中共二十大主席團今日（21日）舉行第三次會議，由總書記習近平主持，會上通過二十屆中央委員會委員、候補委員，以及中央紀律檢查委員會委員候選人名單（草案），提交各代表團醞釀。此次名單預選採用差額選舉，差額達到8%以上。

根據選舉辦法，今日下午各代表團會分組會議，醞釀正式名單；明日（22日）上午，大會將舉行正式選舉，屆時料將正式公布二十屆中委、中紀委與候補中委等名單。

央視報道，候選人名單由中央政治局提出並經大會主席團通過，前日（19日）起由代表團開始醞釀，確定經過嚴密組織程序、充分發揚黨內民主產生，集中了各地區、各部門、各行業黨的執政骨乾和優秀代表，整體素質優良、結構比較合理、分佈比較均衡，群眾基礎比較好，是考慮較周全的方案。

昨日（20日）下午和今日上午，大會舉行各代表團全體會議，對中央委員、中央紀委委員和候補中央委員進行了預選。按照選舉辦法的規定，預選採用差額選舉辦法，差額比例均多於8%。整個預選工作在大會主席團的領導下，在監票人的監督下，嚴格按照大會選舉辦法進行，預選結果合法、有效。

今日下午，大會會舉行各代表團分組會議，醞釀第三次會議通過的名單。

據公開資料，十九屆中央委員有204人、候補中央委員172人、中紀委委員133人。

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責任編輯：陳建錫

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