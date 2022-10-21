【中共二十大】潘功勝介紹下一步金融工作重點 釋放哪些政策信號？

中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝昨日介紹了人行下一步金融工作重點。對此，分析人士指，人行在政策方向上強調以下幾點：一、繼續穩經濟，逆周期調節政策仍有空間；二、支持實體經濟；三、支持高質量發展。

在昨日二十大新聞中心第五場集體采訪中，潘功勝表示，堅持金融服務實體經濟的宗旨，實施好穩健的貨幣政策，強化跨周期和逆周期調節，為促進經濟增長、擴大就業、穩定物價、維護國際收支平衡營造良好的貨幣金融環境。

他還稱，將引導金融資源更好地支持經濟社會發展的重點領域和薄弱環節，以高質量的金融服務促進中國經濟高質量發展。

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支持實體經濟 針對薄弱環節和大力發展領域

據第一財經報道，廣發證券首席經濟學家郭磊表示，潘功勝提到支持高質量發展，這意味著金融支持實體會繼續重視結構性，會服務於產業基礎高級化和產業鏈現代化，支持重點應該在新基建投資、新興產業投資、新型能源結構建設等領域。

東方證券首席經濟學家邵宇指，金融主要目標還是全力支持實體經濟，並在結構上預計會進一步優化。主要是針對薄弱環節以及需要大力發展的領域。薄弱環節，比如中小企業、雙碳減排、三農領域等，大力發展的主要是科技創新等。

目前匯率問題備受關注。在邵宇看來，匯率總基調還是穩定。他認為，隨著經濟恢復發展，以及後續更多支持政策的出台，實體經濟對匯率穩定會形成一定支撐。同時，保持匯率彈性也有助於人民幣國際化以及增強整個金融抗擊風險的能力。

同時郭磊也稱，人民幣匯率不具備持續貶值基礎。從資產定價框架來說，匯率是由經濟基本面、內外利差、風險溢價三個因素決定的。目前國內經濟環比企穩特征已開始呈現。

責任編輯：李冰琪