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深圳增加住宅供給 多宗商業用地改居住用途

經濟脈搏 15:40 2022/10/21

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深圳市規劃和自然資源局發佈通告，對多宗優質項目用地進行「商改住」規劃調整，涉及福田、寶安、龍崗、光明、龍華等片區，以優化供地空間佈局，多渠道保障住房供給。

《界面新聞》報導，由於深圳過去商用地的大量供應，深圳寫字樓市場長期處於供大於求的狀態，空置率走高，淨吸納量卻出現下降。

第一太平戴維斯統計的數據顯示，截至2022年三季季末，深圳全市淨吸納量按月下降41.7%。另疊加新項目入市影響，全市空置率按月上升0.5個百分點至23.4%。預計2022年第四季度深圳還將有六個新項目交付入市，為市場帶來約54.8萬平方米的新增供應；「鑑於新增供應可觀，市場去化仍將承壓，全市空置率預計繼續上升。」

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在此背景下，將商業用地調整為居住用地，既能夠改善商業用地過剩的問題，也能夠起到職住平衡的目的。

《深圳特區報》引述廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析稱，將商業性質的土地變更為居住用地是深圳二次房改的保障措施之一，其要達到兩個目的，一是要將居住用地的規模佔到30%左右，二是要將公共住房的佔比提到60%，「商改住」舉措對解決這些問題也有幫助。

報道指，深圳市多措並舉，居住用地供應持續放量。根據深圳市規劃和自然資源局於10月10日公佈的存量住宅用地資訊，深圳市存量住宅用地項目總數612個，存量用地總面積1159.98公頃，其中未動工土地面積334.11公頃、已動工土地面積825.87公頃。已動工土地面積中未銷售土地面積329.51公頃。

責任編輯：易燕丹

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